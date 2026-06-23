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Piotr Pytel opuścił zakład karny. "To była dobra decyzja"

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Piotr Pytel
Piotr Pytel opuścił zakład karny. Rzecznik prezydenta: to była dobra decyzja
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
To jest pierwsza decyzja ministra sprawiedliwości, którą można pochwalić - powiedział w "Rozmowie Piaseckiego" rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Komentował sprawę Piotra Pytla, który opuścił zakład karny w Rzeszowie. Czy mężczyzna doczeka się prezydenckiego ułaskawienia?

Piotr Pytel opuścił w poniedziałek zakład karny w Rzeszowie. Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek podjął decyzję o "przerwie w wykonywaniu kary dożywotniego pozbawienia wolności" wobec mężczyzny. Kilka dni wcześniej przekazał, że zdecydował o ponownym uruchomieniu procedury ułaskawieniowej Pytla.

W 2006 roku Pytel został skazany przez sąd w Monachium na dożywocie za zamordowanie Ecateriny I. Jak pokazało późniejsze postępowanie polskiej prokuratury, to nie on popełnił tę zbrodnię. O historii Pytla opowiedział w styczniu reporter Maciej Zalewski w materiale "Osadzony. Podwójna rzeczywistość" w TVN24+.

Prezydent Nawrocki ułaskawi Pytla? "Zajmie się sprawą"

Rafał Leśkiewicz zapytany we wtorek w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24, czy Pytel doczeka się prezydenckiego ułaskawienia, odparł, że "jak trafi wniosek, pan prezydent tą sprawą się zajmie". - My znamy tę historię, znamy ją medialnie - dodał.

- Jeżeli w tej sprawie jest rzeczywiście tak wiele znaków zapytania, jeżeli ten człowiek faktycznie został niesłusznie skazany, to należy się tą sprawą po prostu zająć - ocenił rzecznik prezydenta. Wspomniał, że Karol Nawrocki "do tej pory ułaskawił cztery osoby".

- Musimy przede wszystkim poznać dokumenty. Prokurator generalny musi skierować do pana prezydenta dokumenty - podkreślił.

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Rzecznik prezydenta o zwolnieniu Piotra Pytla

Leśkiewicz komentował też decyzję Żurka o przerwie w wykonywaniu kary. Jego zdaniem to dobry ruch. - To jest pierwsza decyzja ministra sprawiedliwości, którą można pochwalić. Bo jeżeli rzeczywiście było tak wiele wątpliwości i zarządzono przerwę w odbywaniu kary pana Pytla (...) no to to była dobra decyzja - powiedział.

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Źródło: TVN24
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Tagi:
Rafał LeśkiewiczKarol NawrockiWaldemar Żurek
Justyna Sochacka
Justyna Sochacka
Dziennikarka tvn24.pl
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