Piotr Pytel opuścił zakład karny. "To była dobra decyzja"
Piotr Pytel opuścił w poniedziałek zakład karny w Rzeszowie. Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek podjął decyzję o "przerwie w wykonywaniu kary dożywotniego pozbawienia wolności" wobec mężczyzny. Kilka dni wcześniej przekazał, że zdecydował o ponownym uruchomieniu procedury ułaskawieniowej Pytla.
W 2006 roku Pytel został skazany przez sąd w Monachium na dożywocie za zamordowanie Ecateriny I. Jak pokazało późniejsze postępowanie polskiej prokuratury, to nie on popełnił tę zbrodnię. O historii Pytla opowiedział w styczniu reporter Maciej Zalewski w materiale "Osadzony. Podwójna rzeczywistość" w TVN24+.
Prezydent Nawrocki ułaskawi Pytla? "Zajmie się sprawą"
Rafał Leśkiewicz zapytany we wtorek w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24, czy Pytel doczeka się prezydenckiego ułaskawienia, odparł, że "jak trafi wniosek, pan prezydent tą sprawą się zajmie". - My znamy tę historię, znamy ją medialnie - dodał.
- Jeżeli w tej sprawie jest rzeczywiście tak wiele znaków zapytania, jeżeli ten człowiek faktycznie został niesłusznie skazany, to należy się tą sprawą po prostu zająć - ocenił rzecznik prezydenta. Wspomniał, że Karol Nawrocki "do tej pory ułaskawił cztery osoby".
- Musimy przede wszystkim poznać dokumenty. Prokurator generalny musi skierować do pana prezydenta dokumenty - podkreślił.
Rzecznik prezydenta o zwolnieniu Piotra Pytla
Leśkiewicz komentował też decyzję Żurka o przerwie w wykonywaniu kary. Jego zdaniem to dobry ruch. - To jest pierwsza decyzja ministra sprawiedliwości, którą można pochwalić. Bo jeżeli rzeczywiście było tak wiele wątpliwości i zarządzono przerwę w odbywaniu kary pana Pytla (...) no to to była dobra decyzja - powiedział.