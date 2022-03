Donald Tusk: dymisja Piotra Nowaka być może nie ułatwi skutecznego lobbowania w Brukseli

Donald Tusk skomentował dymisję ministra rozwoju i technologii Piotra Nowaka. - To na pewno bardzo zły sygnał, że ktoś, kto mówi, że jesteśmy bliżej z Europą, mamy porozumienie, następnego dnia wylatuje - ocenił.

Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że podjął decyzję o dymisji ministra rozwoju i technologii Piotra Nowaka ze względu na to, że "wyczerpała się uzgodniona formuła współpracy z panem ministrem". We wtorek Nowak zapowiedział, że Komisja Europejska "lada chwila" powinna dać zielone światło dla uruchomienia polskiego Krajowego Planu Odbudowy i że jest na to polityczna zgoda w KE. Później przedstawiciele rządu zaprzeczali jego słowom.

O unijnych pieniądzach dla Polski i dymisji Nowaka mówił w rozmowie z reporterką TVN24 w Brukseli Donald Tusk, szef Platformy Obywatelskiej, były premier.

Powiedział, że "tutaj w Brukseli nic się nie zmieniło na gorsze". - Wszyscy rozumieją, w jak dramatycznie trudnej sytuacji znalazła się Polska. Nikt nie kwestionuje tego, że Polska potrzebuje dzisiaj wsparcia finansowanego na nieporównywalną z przeszłością skalę - podkreślił.

- Nikt nie rozumie, dlaczego mimo ustalenia, a nawet ogłoszenia przez pana ministra Nowaka, porozumienia politycznego, czyli "nie ma Izby Dyscyplinarnej, są zmiany na rzecz praworządności i natychmiast są pieniądze na stole", dlaczego to się nie dzieje. I dlaczego minister Nowak wylatuje z rządu tylko za to, że to powiedział, że jest porozumienie i te pieniądze mogą być - mówił Tusk.

Jego zdaniem "to jest coś, co być może nie ułatwi tutaj skutecznego lobbowania". - To na pewno bardzo zły sygnał, że ktoś, kto mówi, że jesteśmy bliżej z Europą, mamy porozumienie, następnego dnia wylatuje. To jest dość dramatyczna sytuacja - ocenił szef PO.

Autor:ads/kg

Źródło: TVN24