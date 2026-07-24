Polska Mueller o "liście dłużników" w partii. "Wybiórcze wskazywanie wydaje mi się nieuczciwe" Oprac. Mikołaj Gątkiewicz |

Mueller o "liście dłużników" w PiS: wybiórcze wskazywanie wydaje mi się nieuczciwe, apeluję o ujawnienie pełnej listy Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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Istnieje znaczna różnica między deklarowanymi, a faktycznymi wpłatami na konto Prawa i Sprawiedliwości przez część jego parlamentarzystów - podał w tym tygodniu "Super Express", który dotarł do zestawienia darowizn wpłacanych na konto partii w ciągu ostatnich dwóch lat. Największe niedopłaty figurują przy nazwiskach Michała Dworczyka, Waldemara Budy i Piotra Muellera, czyli członków stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Według zestawienia, każdy z nich jest dłużny partii po kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Piotr Mueller był w czwartek gościem "Jeden na jeden" w TVN24. Zapewniał, że nie należy do osób "wysoko zalegających" ze składkami. - Zapłaciłem na Prawo i Sprawiedliwość, kampanię Karola Nawrockiego oraz europejską partię konserwatywną [Europejskich Konserwatystów i Reformatorów - red.] w imieniu PiS ponad 80 tysięcy złotych - powiedział.

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Mueller z apelem do szefa klubu i skarbnika

Zwrócił też uwagę, że lista skupia się na członkach frakcji Mateusza Morawieckiego. Ocenił, że jest ona "wybiórcza". - Apeluję do pana przewodniczącego Błaszczaka, do pana skarbnika Henryka Kowalczyka, o ujawnienie pełnej listy - oświadczył. Jak mówił, skoro część członków partii "jest zwolennikami takiej transparentności" to "opinia publiczna powinna wiedzieć, którzy posłowie Prawa i Sprawiedliwości ile wpłacili środków".

- Takie wybiórcze wskazywanie wydaje mi się, delikatnie mówiąc, nieuczciwe - zaznaczył. - Tym bardziej, gdy tak jak w mojej sytuacji, to było około 80 tysięcy złotych, które wpłaciłem - powiedział.

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