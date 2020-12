"Przez ostatnie miesiące był człowiekiem niezwyczajnie szczęśliwym"

"Ostatnie miesiące był człowiekiem niezwyczajnie szczęśliwym"

- Na początku nie było wiadomo, czy to na pewno COVID. Widzieliśmy i drżeliśmy o jego zdrowie, ponieważ on już od dosyć dawna był człowiekiem schorowanym, ale ostatnie miesiące był człowiekiem niezwyczajnie szczęśliwym, odmłodniał, trzy miesiące temu byłam na jego ślubie. Do głowy by mi nie przyszło, że stanie się to, co się stało aż tak szybko - powiedziała.