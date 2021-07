"Za każdym razem to jest niebywały zastrzyk adrenaliny". Piotr Kraśko odpowiadał na pytania internautów

Jak wygląda praca w TVN24? Co czuje na chwilę przed wejściem na antenę, jak się przygotowuje? Jakiej muzyki słucha i co robi po godzinach? Piotr Kraśko, dziennikarz "Faktów" TVN i "Faktów po Faktach" odpowiadał na pytania zadawane przez internautów na Facebooku w nowym cyklu "Ty pytasz, TVN24 odpowiada".

"Jakby za moimi plecami były setki tysięcy widzów..."

Wśród kwestii intersujących internautów było to, co Kraśko czuje chwilę przed wejściem na antenę. - Sam się sobie dziwię, jak za każdym razem to jest niebywały zastrzyk adrenaliny. Trudno mi to wytłumaczyć, ale kiedy zaczynają się "Fakty", "Fakty po Faktach" - ja wiem że to będzie brzmiało naiwnie, ale proszę, żebyście mi uwierzyli - to jest jakaś magia - powiedział.