Piotr Jacoń z Pozytywką Dzień Dobry TVN

Książka "My, trans" ukazała się w listopadzie. To zbiór wywiadów z osobami transpłciowymi, a także z ich rodzicami, psychologiem, adwokatem, aktywistką i księdzem.

Jacoń: uczę się myślenia o mojej córce na nowo

- Nie zrobiłbym niczego inaczej, ale może szybciej. Cieszę się, że zrobiliśmy to mocno i zasadniczo. To wychodzenie z szafy odbyło się na moich własnych warunkach. Uczę się myślenia o mojej córce na nowo. Nie jest inną córką, tylko nową córką. Jest wyjątkową córką. O tej wyjątkowości chciałbym opowiadać. [...] Nic, co się dzieje publicznie, nie dzieje się bez wiedzy i przyzwolenia Wiktorii - powiedział Jacoń w Dzień Dobry TVN.

- Nasza historia otworzyła mnie jeszcze bardziej. Wydawało mi się wcześniej, że jestem otwarty, więc otworzyłem się jeszcze mocniej. To wszystko nauczyło mnie czegoś pozytywnego o tym zawodzie. On jest odpowiedzialnością, ale to ogromny przywilej wykonywać ten zawód. Bo kiedy przytrafia się taka historia jak moja, to mam narzędzia, żeby o tym mówić - mówił dziennikarz TVN24.