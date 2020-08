Gliński odpowiada na pomysł Ziobry. Bodnar: dziękuję za słowa rozsądku

Wicepremier Piotr Gliński dystansuje się od pomysłu Zbigniewa Ziobry, by zwiększyć kontrolę nad organizacjami pozarządowymi. W oświadczeniu podkreślił, że "jest to jedynie propozycja prawna" Solidarnej Polski i kwestia ta "nie jest uzgodniona politycznie w ramach Zjednoczonej Prawicy". Uwagi wicepremiera poparł Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar.

Minister środowiska Michał Woś zaprezentował w piątek na konferencji prasowej wspólnie z ministrem sprawiedliwości Zbigniewem Ziobrą projekt ustawy o transparentności finansowania organizacji pozarządowych. Zakłada on, że jeśli co najmniej 10 procent finansowania NGO w skali roku pochodzi z zagranicy, to informacja o tym znajdzie się w wykazie prowadzonym przez ministra sprawiedliwości.