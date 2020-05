Minister Gliński o pomocy dla artystów. Reżyser: piękne słowa, ale brzydka rzeczywistość

O wsparcie dla artystów pytany był w TVN24 minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński. Przekazał, że "główna pomoc, to pomoc proponowana w ramach tarczy antykryzysowej". - To pomoc zarówno dla przedsiębiorstw, które działają na polu kultury, jak i dla organizacji pozarządowych, którzy działają w przestrzeni kultury, jak i dla osób zatrudnionych w kulturze - wymienił.

Według Glińskiego takich form wsparcia "jest co najmniej kilkadziesiąt". - Podzieliłbym je na dwa obszary. Na to wszystko, co jest generalnie proponowane polskiej gospodarce i społeczeństwu, czyli tarcze antykryzysowe, i na to, co jest dodatkowo przygotowane dla ludzi kultury, tutaj w resorcie - opisał.