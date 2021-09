Sędzia Piotr Gąciarek odsunięty od orzekania. Odmówił udziału w rozprawie z sędzią nominowanym przez nową KRS

Sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie Piotr Gąciarek został czasowo odsunięty od wykonywania czynności służbowych przez prezesa tego sądu, a jednocześnie rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych Piotra Schaba. Gąciarek odmówił orzekania w jednym składzie ze Stanisławem Zdunem, powołanym przy udziale nowej Krajowej Rady Sądownictwa. "Nie żałuję tego, co zrobiłem" - napisał na Twitterze.

Sędzia Piotr Gąciarek o swych zamiarach uprzedził już tydzień wcześniej, 6 września, w piśmie do prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie Piotra Schaba. Oświadczył, że odmawia orzekania w jednym składzie ze Stanisławem Zdunem. Tłumaczył, że powołanie Zduna na urząd sędziego warszawskiego sądu okręgowego w Warszawie "dotknięte jest zasadniczą i nieusuwalną wadą, w postaci braku wniosku uprawnionego i wskazanego w Konstytucji RP organu w postaci Krajowej Rady Sądownictwa".

Gąciarek informował, że został wyznaczony do rozpoznania sprawy lustracyjnej, w której miał orzekać wraz z sędziami Marzeną Tomczyk-Ziębą oraz Stanisławem Zdunem. Termin pierwszej rozprawy został wyznaczony na poniedziałek 13 września.

Sędzia Gąciarek jest wiceprezesem stołecznego oddziału Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia".

Sędzia Gąciarek odsunięty od czynności służbowych na 30 dni

W poniedziałek 13 września sędzia Gąciarek poinformował na Twitterze, że "dziś nie wyszedł na salę na rozprawę w składzie z sędzią po neo krs", który, jak dodał, nie ma według jego przekonania "prawa orzekać". "Zostałem odsunięty przez prezesa SO (Sądu Okręgowego - red.) na 30 dni od czynności służbowych. Nie żałuję tego co zrobiłem - napisał.

Zarządzenie Piotra Schaba

Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" zamieściło na swoim profilu na Twitterze skan zarządzenia Piotra Schaba, prezesa SO w Warszawie, rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych nominowanego przez ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę. W piśmie czytamy, że sędzia Schab zarządził natychmiastową przerwę w czynnościach służbowych sędziego Gąciarka "na okres miesiąca od dnia wydania niniejszego zarządzenia, z uwagi na istotne interesy służby oraz powagę sądu, w związku z prowadzonymi przez rzecznika dyscyplinarnego w stosunku do sędziego czynnościami wyjaśniającymi oraz faktem, że odmówił on orzekania i nie wypełnił swoich obowiązków służbowych w dniu 13 września 2021 r.".

Sędzia Schab zarządził także, by "o wydaniu Zarządzenia poinformować Sąd Dyscyplinarny". Zarządzenie weszło w życie w poniedziałek.

Sąd Okręgowy w Warszawie potwierdził w komunikacie, że "zarządzeniem nr 470/21 Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie w dniu 13 września 2021 r. zarządził natychmiastową przerwę w czynnościach służbowych SSO Piotra Gąciarka na okres 1 miesiąca".

Pismo sędziego Gąciarka do sędziego Schaba

Przesłanki swego działania sędzia Gąciarek szczegółowo opisał w oświadczeniu skierowanym do prezesa warszawskiego sądu okręgowego Piotra Schaba, datowanym na 6 września. Stwierdził, że "udział w składzie Sądu sędziego Stanisława Zduna skutkować będzie w oczywisty sposób wystąpieniem bezwzględnej przesłanki odwoławczej określonej w art. 439 par. 1 pkt 1 Kodeksu postępowania karnego w postaci brania udziału w wydaniu orzeczenia przez osobę nieuprawnioną do orzekania".

Niezależnie od granic zaskarżenia i podniesionych zarzutów oraz wpływu uchybienia na treść orzeczenia sąd odwoławczy na posiedzeniu uchyla zaskarżone orzeczenie, jeżeli: 1) w wydaniu orzeczenia brała udział osoba nieuprawniona lub niezdolna do orzekania bądź podlegająca wyłączeniu na podstawie art. 40 (wyłączenie sędziego z mocy prawa, zasada iudex inhabilis - red.)

W uzasadnieniu swej decyzji Gąciarek napisał, że Stanisław Zdun został powołany przez Prezydenta RP na urząd sędziego Sądu Okręgowego w Warszawie 23 lutego 2021 roku na podstawie uchwały Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 1 października 2019 roku. Przypomniał przy tym, że "na podstawie ustawy z dnia 8 grudnia 2017 roku o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U 2018.3) przerwano kadencję 15 członków KRS będących sędziami, a ich miejsce objęły osoby wybrane przez Sejm".

Dodał, że nie może budzić wątpliwości, iż "skład Krajowej Rady Sądownictwa obecnej kadencji został ukształtowany w sposób sprzeczny z Konstytucją wobec przerwania kadencji legalnie powołanych w jej skład 15 członków będących sędziami oraz w sposób sprzeczny z ustawą o KRS wobec niezebrania przez kandydującego do KRS sędziego Macieja Nawackiego wymaganych 25 podpisów poparcia ze strony sędziów". "

Już tylko sam sposób ukształtowania składu KRS powoduje, że jej uchwały, a w szczególności uchwały o przedstawieniu Prezydentowi kandydatur osób ubiegających się o urząd sędziego, obarczane są nieważnością od momentu ich podjęcia (ex tunc)" - podkreślił.

Sędzia Gąciarek podkreślał dalej, że "brak niezależności Krajowej Rady Sądownictwa od władzy ustawodawczej i wykonawczej został stwierdzony orzeczeniami Sądu Najwyższego - Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych: wyrokiem z dnia 5 grudnia 2019 roku oraz postanowieniami z dnia 15 stycznia 2020 r". Nawiązywały one do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z listopada 2019 roku. TSUE stwierdził między innymi, że nowa Krajowa Rada Sądownictwa przedkładająca wnioski z rekomendacją do powołania na stanowisko sędziego może zostać uznana za obiektywną, "pod warunkiem jednak", że sama będzie "wystarczająco niezależna od władzy ustawodawczej i wykonawczej".

Gąciarek wskazał , że "TSUE w wyroku z dnia 02.03.2021 r. ( C-824/18) stwierdził, że obecna Krajowa Rada Sądownictwa nie jest organem niezależnym, zdolnym inicjować procedurę nominacyjną na stanowiska sędziowskie".

"Jednocześnie stanowczo i kategorycznie stwierdzam, że moja odmowa orzekania w jednym składzie z sędzią powołanym z udziałem obecnie działającej Krajowej Rady Sądownictwa nie jest oświadczeniem o zrzeczeniu się urzędu sędziego" - podkreślił w oświadczeniu sędzia.

Dokument opublikowało na swoim facebookowym profilu Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia".

Gąciarek zgłosił zdanie odrębne, w składzie był sędzia Zdun

To nie pierwsze działanie Gąciarka w związku ze sprzeciwem wobec udziału w orzekaniu sędziów powołanych na wniosek nowej KRS. 21 maja sędzia złożył zdanie odrębne do wyroku w sprawie karnej o odwołanie oskarżonego od odmowy uchylenia dozoru policyjnego. W składzie orzekającym był wówczas również sędzia Zdun. Gąciarek uzasadniał, że jest on wadliwie powołany na urząd sędziego sądu okręgowego.

W wyniku tej decyzji 28 maja prezes Schab odsunął sędziego Gąciarka od sądzenia ważnych spraw karnych. Został on przeniesiony do wydziału wykonywania orzeczeń sądowych.

