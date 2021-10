Artyści nagrali piosenkę "sKraj" na znak solidarności z migrantami. "Dostrzeż człowieka, takiego samego jak my"

czytaj dalej

Ekipa na planie filmu "Rust", gdzie aktor Alec Baldwin śmiertelnie postrzelił operatorkę Halynę Hutchins i zranił reżysera filmu Joela Souzę, miała skarżyć się na warunki pracy i bezpieczeństwo związane z bronią. Według byłych jej członków, na których powołuje się "New York Times", kilka dni przed tragedią miało dojść do co najmniej dwóch przypadkowych wystrzałów z broni.