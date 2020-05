"Niszczycie swoją legendę". Preisner, Rojek, Podsiadło oburzeni po usunięciu notowania z utworem Kazika

"Mętne wydają mi się tłumaczenia"

"Kolejny przykład demolowania kultury"

"Dzisiaj jako instytucja niszczycie swoją legendę"

Herbut: Jesteśmy ważni. Nie każdy w naszym kraju to rozumie

Wokalista Igor Herbut w długim wpisie na swoim profilu społecznościowym zaapelował do wszystkich artystów . "Jesteśmy środowiskiem bardzo podzielonym. (...) Potrafimy się łączyć na chwilę. Dziś w obronie wolności słowa. Za chwilę jednak znów będziemy się nawzajem oceniać i oceniać nie nasze decyzje tylko czyjeś. Wyjdźmy z tego wszystkiego mądrzejsi. Poza wrzuceniem na wall Kazika, spróbujmy zrozumieć to, czego nie rozumieliśmy. Że musimy się wspierać zawsze. Że sztuka to nie jest gra o sumie zerowej i lista przebojów, w którym jeśli ktoś jest na miejscu pierwszym , to ktoś inny nie jest. Jesteśmy ważni. Nie każdy w naszym kraju to rozumie. Ale musimy to chociaż rozumieć my sami. Jesteśmy ważni jako grupa." - napisał Herbut.