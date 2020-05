Nie może być żadnego usprawiedliwienia dla cenzurowania wolności wypowiedzi artystycznej - mówił w "Kawie na ławę" w TVN24 prezydencki minister Paweł Mucha, odnosząc się do sytuacji w radiowej Trójce. Posłanka Lewicy Joanna Scheuring-Wielgus oceniła, że "kultura za rządów Prawa i Sprawiedliwości to jest tylko i wyłącznie cenzura i kontrolowanie". - To jest pełna symbolika upadku tej władzy. Można zadać sobie pytanie, czy chcemy słuchać rapującego Dudy, czy Kazika? - mówił europoseł Koalicji Obywatelskiej Bartosz Arłukowicz, nawiązując do udziału prezydenta Andrzeja Dudy w akcji #Hot16Challenge2.

Najnowsza piosenka Kazika "Twój ból jest lepszy niż mój" zadebiutowała w piątek od razu na pierwszym miejscu 1998. notowania Listy Przebojów Trójki. Informacja o tym szybko zniknęła jednak ze stron państwowego radia. W sobotę późnym popołudniem dyrektor i redaktor naczelny Trójki Tomasz Kowalczewski oświadczył, że podczas głosowania "został złamany regulamin", a "redakcja podjęła decyzję o unieważnieniu głosowania".

O tej sytuacji dyskutowali politycy w "Kawie na ławę" w TVN24.

Kukiz: to świadczy o tym, że kiedy dana partia obejmuje władzę, zawłaszcza absolutnie wszystko

- To są sytuacje skandaliczne, które świadczą o tym, że ustrój w Polsce polega tym, że kiedy dana partia obejmuje władzę, to przez cztery lata zawłaszcza cały system, absolutnie wszystko, wszystkie spółki Skarbu Państwa, wszystkie media, tak zwane publiczne. Rzecz jest niedopuszczalna - mówił muzyk i poseł Paweł Kukiz z klubu Koalicja Polska - PSL- Kukiz'15. Mówił, że to "nie jest kwestia tylko jednej partii". - Takie sytuacje miały również miejsce za kadencji Platformy Obywatelskiej. Jestem tego żywym przykładem - powiedział, przywołując - jak twierdzi - usunięcie z anteny radiowej Trójki jego piosenek w 2014 roku.

- Całym serce solidaryzuję się z Kazikiem i innymi kolegami muzykami - dodał.

Arłukowicz: można zadać sobie pytanie, czy chcemy słuchać rapującego Dudy, czy Kazika?

Europoseł Koalicji Obywatelskiej Bartosz Arłukowicz mówił, że "kiedy władza zaczyna wojować z piosenkami, to jest ostatni etap upadku tej władzy". - To jest pełna symbolika upadku tej władzy - ocenił. - Do tego wszystkiego mamy prezydenta Dudę, który rapuje o ostrym cieniu mgły - dodał, nawiązując do słów, jakie padają w nagraniu prezydenta w ramach akcji #Hot16Challenge2.

- Można zadać sobie pytanie, czy chcemy słuchać rapującego Dudy, czy Kazika? Ja zdecydowanie wybieram Kazika. Chcę wszystkich zapewnić - Trójka wróci, (Marek - red.) Niedźwiedzki wróci, (Wojciech - red.) Mann wróci i normalność wróci - dodał europoseł.

Mucha: nie może być żadnego usprawiedliwienia dla cenzurowania wolności wypowiedzi artystycznej

Do słów Arłukowicza na temat nagrania prezydenta Andrzeja Dudy odniósł się zastępca szefa jego kancelarii Paweł Mucha. Tłumaczył, że "prezydent brał udział w działalności charytatywnej".

- Tego rodzaju działalność czy zainteresowanie z tym związane powoduje, że setki czy tysiące osób się tą sprawą interesują, (że - red.) środki zebrane w ramach tego wyzwania rapowego, czyli te, które będą przeznaczone na potrzeby polskiej służby zdrowia, są ogromnie większe przez to, że prezydent zachował się w taki sposób - przekonywał.

Odnosząc się do sytuacji w radiowej Trójce, Mucha podkreślił, że "nie może być żadnego usprawiedliwienia dla cenzurowania wolności wypowiedzi artystycznej". - Jeżeli dany przekaz artystyczny nie narusza prawa, a w tym przypadku ewidentnie nie narusza, to chociaż możemy się nie zgadzać, chociaż moglibyśmy uważać za niesłuszne treści zawarte w jakimś utworze muzycznym, to nie powinno to być przedmiotem jakiejkolwiek tego rodzaju ingerencji - wskazywał.

Horała: to jest głupota albo celowa prowokacja

Do unieważnienia głosowania w Trójce odniósł się również poseł PiS i wiceminister infrastruktury Marcin Horała. - Wypraszam sobie insynuacje, że to jest decyzja obozu rządzącego czy rządu. To jest, jak powiedział Joachim Brudziński, wręcz głupota albo celowa prowokacja jednej czy dwóch osób. Ten utwór absolutnie nie powinien być zdjęty - mówił, nawiązując do komentarza w tej sprawie europosła PiS Joachima Brudzińskiego.

- Myślę, że ten temat można ładnie zamknąć: zróbmy sobie jeden dzień przeglądu piosenek Kazika Staszewskiego i Kultu. Niech leci i ta piosenka ("Twój ból jest lepszy niż mój" - red.) i "Wałęsa, oddaj moje sto milionów" i "Panie Waldku" (pierwsze słowa piosenki Kultu pt. "Lewy czerwcowy" - przyp. red.) o obaleniu rządu (Jana - red.) Olszewskiego - mówił wiceminister, przywołując inne utwory Kazika.

Scheuring-Wielgus: kultura za rządów Prawa i Sprawiedliwości to jest tylko i wyłącznie cenzura i kontrolowanie

- Z kulturą i z artystami jeszcze nikt nigdy nie wygrał - mówiła posłanka klubu Lewicy Joanna Scheuring-Wielgus. Jak dodała, "z paranoją w Polskim Radiu mamy do czynienia już od dawna". - To, że są wywalani dziennikarze bez podania przyczyny, to, że jest cenzura, to nie jest nic nowego - dodała.

- Kultura za rządów Prawa i Sprawiedliwości to jest tylko i wyłącznie cenzura i kontrolowanie - mówiła.

Kulesza: mamy dzieło kultury, które obraża pierwszego sekretarza KC

Jakub Kulesza z Konfederacji mówił, że w sytuacji listy przebojów w Trójce mamy do czynienia z "cenzurą przeciwskuteczną". - Mamy dzieło kultury, które obraża pierwszego sekretarza KC, i w ten sposób się go cenzuruje - dodał, nawiązując do czasów PRL, kiedy to rządziła Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, a na jej czele stał pierwszy sekretarz Komitetu Centralnego.

- To nie jest tak, że Trójka wróci. Moim zdaniem, jeżeli chcemy mieć najwyższej jakości kulturę, to, co Trójka tworzyła przez lata, to miejsce na to jest już tylko na wolnym rynku - dodał.

