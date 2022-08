Przeszukali posesję, znaleźli uprawę konopi i 12 kilogramów narkotyków

czytaj dalej

Jak wynika z dokumentów, do których dotarli dziennikarze RMF FM, wrocławski inspektorat ochrony środowiska poinformował centralny inspektorat w Warszawie o skażeniu Odry już 3 sierpnia. Jeszcze tego samego dnia główny inspektor "polecił objęcie tej sprawy szczególnym nadzorem oraz działaniami, które doprowadzą do wyjaśnienia przyczyn". - Wysłaliśmy informację do Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska i 3 (sierpnia - red.) otrzymaliśmy lakoniczne pismo od GIOŚ, że informują nas, że będą prosić trzy Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska o nadzór nad tym, co się zdarzyło - mówił wojewoda dolnośląski w czwartek na spotkaniu z dziennikarzami.