3,6 promila i ucieczka traktorem przez pole. Policja: mężczyzna był już czterokrotnie notowany

czytaj dalej

1 września do szkół ponadpodstawowych ma wejść nowy przedmiot - historia i teraźniejszość (HiT). Do tej pory wiedzieliśmy tylko, czego mają uczyć się nastolatki, ale nie z jakich podręczników. Ministerstwo Edukacji i Nauki już za moment może dopuścić pierwszą taką książkę do nauczania HiT-u. Co w niej znajdziemy?