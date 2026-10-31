Polska Seria spotkań prezydenta z liderami środowisk parlamentarnych Oprac. Justyna Sochacka |

Światowe o media o wydarzeniach sprzed Trybunału Konstytucyjnego Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: ArtMediaFactory / Shutterstock

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Seria spotkań w Pałacu Prezydenckim, jak przekazał przed południem Szefernaker, rozpoczęła się o godzinie 13. Gotowość do rozmów z prezydentem zadeklarowała już partia Razem. Jej rzecznik Mateusz Merta poinformował w sobotę, że przedstawiciele ugrupowania spotkają się z Nawrockim po godzinie 15. "Jesteśmy gotowi do rozmów z prezydentem, ale także premierem i wszystkimi ugrupowaniami o konieczności pilnego resetu konstytucyjnego i zakończenia walki o TK" - napisał Merta na platformie X.

Razem spotka się dziś po 15:00 z prezydentem Nawrockim. Po spotkaniu briefing dla dziennikarzy. Jesteśmy gotowi do rozmów z prezydentem, ale także premierem i wszystkimi ugrupowaniami o konieczności pilnego resetu konstytucyjnego i zakończenia walki o TK. — Mateusz Merta 🇵🇱 (@MateuszMerta) October 31, 2026 Rozwiń

Politycy Rozwoju Plus idą do prezydenta na godzinę 16. Jak poinformował rzecznik klubu Robert Gontarz, Rozwój Plus na spotkaniu z Nawrockim będą reprezentować Mateusz Morawiecki i Marcin Horała. Z kolei Morawiecki napisał między innymi na X: "Mówimy jasno: obecna władza musi zostać powstrzymana i musi odpowiedzieć za zamach".

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Udział w konsultacjach o godziny 16.45 potwierdził na platformie X prezes Nowej Nadziei Sławomir Mentzen. Dodał, że w spotkaniu uczestniczyć będzie również wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak. "Od lat mówimy o konieczności przeprowadzenia resetu w TK. Mam nadzieję, że już dla wszystkich jest oczywiste, że innego wyjścia z tej sytuacji nie ma" - zauważył Mentzen.

Wicepremier, szef MON, prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz zadeklarował, że będzie rozmawiał z Nawrockim. "Bezpieczeństwo państwa, poszanowanie demokracji, spokój społeczny i pokój publiczny są wartościami fundamentalnymi. Te tematy podniosę podczas spotkania z prezydentem - napisał.

Bezpieczeństwo państwa, poszanowanie demokracji, spokój społeczny i pokój publiczny są wartościami fundamentalnymi. Te tematy podniosę podczas spotkania z @prezydentpl. — Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) October 31, 2026 Rozwiń

Rzecznik PiS Rafał Bochenek przekazał na X, że w konsultacjach u prezydenta PiS będą reprezentowali prezes Jarosław Kaczyński oraz szef klubu Mariusz Błaszczak.

Wicemarszałek Sejmu Szymon Hołownia (Polska 2050) napisał w sobotę rano: "Prezydent wzywa dziś partie parlamentarne na konsultacje. Nasz klub weźmie w nich udział".

Żukowska: nawet gdybyśmy otrzymali zaproszenie, to i tak byśmy nie przyszli

Przewodnicząca klubu parlamentarnego Lewicy Anna Maria Żukowska poinformowała, że przedstawiciele jej partii nie otrzymali zaproszenia na to spotkanie. - Nawet gdybyśmy je otrzymali, to i tak byśmy nie przyszli - skomentowała posłanka.

"Nic nie będziemy konsultować z Prezydentem Nawrockim, któremu w nocy przypomniał się Karol sprzed lat. Dopóty, dopóki zamiast Konstytucji i procedur, Prezydent będzie korzystał z kastetu i bejsbola, musi zadowolić się towarzystwem Brauna i Kaczyńskiego. Lewicy nie będzie!" - napisał z kolei poseł Lewicy Tomasz Trela.

Nic nie będziemy konsultować z Prezydentem Nawrockim, któremu w nocy przypomniał się Karol sprzed lat.

Dopóty, dopóki zamiast Konstytucji i procedur, Prezydent będzie korzystał z kastetu i bejsbola musi zadowolić się towarzystwem Brauna i Kaczyńskiego.

Lewicy nie będzie! — Tomasz Trela (@poselTTrela) October 31, 2026 Rozwiń

Spór o Trybunał Konstytucyjny

W piątek wieczorem na stronie Trybunału Konstytucyjnego pojawiła się informacja w sprawie zarządzenia przerwy w czynnościach prezesa TK Bogdana Święczkowskiego oraz wiceprezesa TK Bartłomieja Sochańskiego. Sędzia TK Anna Korwin-Piotrowska poinformowała, że to ona je wydała. Dodała, że wcześniej przejęła kierowanie Trybunałem i odsunęła od czynności jego prezesa. Przed gmachem TK zgromadziło się wielu manifestantów.

Prezydent Karol Nawrocki był w nocy z piątku na sobotę w Trybunale Konstytucyjnym. Po tym, jak opuścił gmach, na demonstracji szef gabinetu prezydenta odczytał oświadczenie Nawrockiego. - W związku z zagrożeniem bezpieczeństwa wewnętrznego RP zwołuję na dziś pilne konsultacje z udziałem przedstawicieli sił parlamentarnych w celu doprowadzenia do stabilizacji sytuacji politycznej i przywrócenia porządku konstytucyjnego - przekazano w oświadczeniu prezydenta.