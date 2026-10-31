Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
Wybory w Krakowie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Seria spotkań prezydenta z liderami środowisk parlamentarnych

|
Pałac Prezydencki (zdjęcie poglądowe)
Światowe o media o wydarzeniach sprzed Trybunału Konstytucyjnego
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: ArtMediaFactory / Shutterstock
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Prezydent Karol Nawrocki rozpoczął o godzinie 13 w Pałacu Prezydenckim serię spotkań z liderami środowisk parlamentarnych - przekazał szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker. Kto zadeklarował udział w rozmowach w związku z wydarzeniami wokół TK?

Seria spotkań w Pałacu Prezydenckim, jak przekazał przed południem Szefernaker, rozpoczęła się o godzinie 13. Gotowość do rozmów z prezydentem zadeklarowała już partia Razem. Jej rzecznik Mateusz Merta poinformował w sobotę, że przedstawiciele ugrupowania spotkają się z Nawrockim po godzinie 15. "Jesteśmy gotowi do rozmów z prezydentem, ale także premierem i wszystkimi ugrupowaniami o konieczności pilnego resetu konstytucyjnego i zakończenia walki o TK" - napisał Merta na platformie X.

Politycy Rozwoju Plus idą do prezydenta na godzinę 16. Jak poinformował rzecznik klubu Robert Gontarz, Rozwój Plus na spotkaniu z Nawrockim będą reprezentować Mateusz Morawiecki i Marcin Horała. Z kolei Morawiecki napisał między innymi na X: "Mówimy jasno: obecna władza musi zostać powstrzymana i musi odpowiedzieć za zamach".

Udział w konsultacjach o godziny 16.45 potwierdził na platformie X prezes Nowej Nadziei Sławomir Mentzen. Dodał, że w spotkaniu uczestniczyć będzie również wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak. "Od lat mówimy o konieczności przeprowadzenia resetu w TK. Mam nadzieję, że już dla wszystkich jest oczywiste, że innego wyjścia z tej sytuacji nie ma" - zauważył Mentzen.

Wicepremier, szef MON, prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz zadeklarował, że będzie rozmawiał z Nawrockim. "Bezpieczeństwo państwa, poszanowanie demokracji, spokój społeczny i pokój publiczny są wartościami fundamentalnymi. Te tematy podniosę podczas spotkania z prezydentem - napisał.

Rzecznik PiS Rafał Bochenek przekazał na X, że w konsultacjach u prezydenta PiS będą reprezentowali prezes Jarosław Kaczyński oraz szef klubu Mariusz Błaszczak. 

Wicemarszałek Sejmu Szymon Hołownia (Polska 2050) napisał w sobotę rano: "Prezydent wzywa dziś partie parlamentarne na konsultacje. Nasz klub weźmie w nich udział".

Żukowska: nawet gdybyśmy otrzymali zaproszenie, to i tak byśmy nie przyszli

Przewodnicząca klubu parlamentarnego Lewicy Anna Maria Żukowska poinformowała, że przedstawiciele jej partii nie otrzymali zaproszenia na to spotkanie. - Nawet gdybyśmy je otrzymali, to i tak byśmy nie przyszli - skomentowała posłanka.

"Nic nie będziemy konsultować z Prezydentem Nawrockim, któremu w nocy przypomniał się Karol sprzed lat. Dopóty, dopóki zamiast Konstytucji i procedur, Prezydent będzie korzystał z kastetu i bejsbola, musi zadowolić się towarzystwem Brauna i Kaczyńskiego. Lewicy nie będzie!" - napisał z kolei poseł Lewicy Tomasz Trela.

Spór o Trybunał Konstytucyjny

W piątek wieczorem na stronie Trybunału Konstytucyjnego pojawiła się informacja w sprawie zarządzenia przerwy w czynnościach prezesa TK Bogdana Święczkowskiego oraz wiceprezesa TK Bartłomieja Sochańskiego. Sędzia TK Anna Korwin-Piotrowska poinformowała, że to ona je wydała. Dodała, że wcześniej przejęła kierowanie Trybunałem i odsunęła od czynności jego prezesa. Przed gmachem TK zgromadziło się wielu manifestantów.

Prezydent Karol Nawrocki był w nocy z piątku na sobotę w Trybunale Konstytucyjnym. Po tym, jak opuścił gmach, na demonstracji szef gabinetu prezydenta odczytał oświadczenie Nawrockiego. - W związku z zagrożeniem bezpieczeństwa wewnętrznego RP zwołuję na dziś pilne konsultacje z udziałem przedstawicieli sił parlamentarnych w celu doprowadzenia do stabilizacji sytuacji politycznej i przywrócenia porządku konstytucyjnego - przekazano w oświadczeniu prezydenta.

Źródło: PAP, tvn24.pl
Udostępnij:
Tagi:
Karol NawrockiTrybunał Konstytucyjny
Czytaj także:
warszawa - Grand Warszawski shutterstock_2346636041
"Jest na fali". Polski trend
BIZNES
Trybunał Konstytucyjny w sobotę, 31 października
Komunikat Anny Korwin-Piotrowskiej. Chodzi o sędziów Trybunału
Polska
Piaseczyńska kolej wąskotorowa
Pociągi co siedem minut? Chcą przywrócić regularne kursy na historycznej trasie
WARSZAWA
imageTitle
Puchar Narodów Afryki jednak częściej
EUROSPORT
Haker Pegasus
Największy atak hakerski w historii. Pilna reakcja branży
BIZNES
Przedmioty zabezpieczone przy 30-latku zatrzymanym przed TK
30-latek zatrzymany przed Trybunałem. "Uderzył kobietę i rzucił się do ucieczki"
WARSZAWA
imageTitle
"To trofeum jest dla nich". Wyjątkowa dedykacja 15-latka
EUROSPORT
Śnieg na Gubałówce
Lawinowa jedynka w Tatrach. Uważajmy na szlakach
METEO
Zderzenie autobusu z tramwajem w Łodzi
Zderzenie tramwaju z autobusem w Łodzi
Łódź
Ewakuacja z Ołeszek
Kryzys humanitarny w Ołeszkach. Mieszkańcy przez Białoruś wrócą do Ukrainy
Świat
Trybunał Konstytucyjny
Ograniczenie pracy TK. "Wykonywanie zadań poza siedzibą"
Polska
Burza, piorun, deszcz
Piorun uderzył blisko szkoły. Cztery osoby ranne
METEO
Bogdan Święczkowski
Święczkowski o spotkaniach z sędziami TK. "Moja słodka tajemnica"
Polska
Protesty licealistów we Francji
Protesty we Francji. Zamknięto ponad 40 stacji metra
Świat
Piątkowy pokaz fajerwerków nad stolicą
Fajerwerki nad Warszawą. Huk i rozbłyski w różnych częściach miasta
WARSZAWA
imageTitle
Niespodzianka od O'Sullivana. "Wiele osób właśnie aktualizuje listę prezentów"
EUROSPORT
Szymon Hołownia
Apel Hołowni. "Nie pozwolimy wam uchylić się od odpowiedzialności"
Polska
Great Stork Derby. Państwo Timleck ze swoimi dziećmi
Przez dekadę liczył się każdy poród. Tak rozdano fortunę
Tamara Barriga
22 min
pc
Izba dla demokratów, Senat to niewiadoma. Kto wygra wyborczą bitwę w USA?
Horyzont
James Talarico przy kampanijnym obiedzie (2.06, Dallas, Teksas)
"Sześciopłciowym Jimmym" doprowadza Trumpa do pasji
Michał Sznajder
Szwedzki rzeźbiarz i archeolog zrekonstruował twarz "wampirzycy" z Pnia
Odtworzył twarz młodej "wampirzycy". Chcą, by Zosia została w Polsce
Kujawsko-Pomorskie
"To jest uprawa Krzysztofa, ja mu tylko pomagam"
"Renia" to największa dynia w Polsce. Syn i ojciec opowiadają, jak rosła
Poznań
Ogrodzony Kapitol
Kryzys najważniejszym tematem przed wyborami w USA. "Wielu ludziom jest ciężko"
Świat
Rowerzysta został śmiertelnie potrącony na przejeździe rowerowym na Modlińskiej
Śmierć 27-latka poruszyła kierowców warszawskiego MZA
Klaudia Kamieniarz
Aedes notoscriptus - komar, który został uznany za wektor owrzodzenia Buruli
Australia mierzy się z "mięsożerną" bakterią
METEO
Kordon policji przed Trybunałem Konstytucyjnym (31.10.2026)
"Punktem wyjścia jest naruszenie konstytucji przez prezydenta"
Polska
Szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow
Rosyjskiemu ministrowi nie podoba się udział Polski w szczycie G20
Świat
imageTitle
Magiczna akcja Curry'ego. Doncziciowi aż zakręciło się w głowie
EUROSPORT
Anna Korwin-Piotrowska
To ona stoi za odsunięciem Święczkowskiego. Kim jest Anna Korwin-Piotrowska?
Polska
Generał broni Tomasz Piotrowski, dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych
Piotrowski przerywa milczenie. Pięć wniosków z wywiadu z generałem
Piotr Świerczek
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica