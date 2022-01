Piła. Próba napadu na kantor

czytaj dalej

W jednym z mieszkań na wybrzeżu Ludwika Pasteura we Wrocławiu, studentka znalazła ciało nieznanego mężczyzny. Prokuratura wykluczyła udział osób trzecich w jego śmierci. Według śledczych, pijany 38-latek, wracając do swojego mieszkania, natrafił na otwarte drzwi na klatce schodowej i przez przypadek wpadł do środka. Tam zmarł.