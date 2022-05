Zostawiła w sklepie torebkę, w środku było 8 tysięcy złotych i dokumenty. 71-latce pomogli policjanci

Policjanci z Piły pomogli 71-letniej kobiecie, która straciła torebkę, w której miała sporą ilość gotówki oraz dokumenty. Wszystko wydarzyło się we wtorek, gdy seniorka wybrała się na zakupy do jednego ze sklepów. Po zrobieniu sprawunków, kobieta z roztargnienia zostawiła w wózku torebkę. Gdy zorientowała się co się stało, wróciła do sklepu, ale torebki już tam nie było.