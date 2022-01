Pijana rowerzystka zapłaci 2,5 tysiąca złotych mandatu

czytaj dalej

Doniesienia w sprawie wykorzystania Pegasusa komentował w "Faktach po Faktach" Szymon Hołownia. Jak mówił lider ruchu Polska 2050, "państwo oskarżane jest o to, że wykorzystuje pieniądze, które miały służyć ofiarom przestępstw, do tego, żeby podsłuchiwać i nagrywać swoich przeciwników politycznych. - Na dodatek może okazać się, że robi to zupełnie nielegalnie, by uzyskać przewagę w wyborach - dodał.