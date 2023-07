Sprawa pani Joanny. Tusk: atak prokuratury i policji na kobietę szukającą pomocy to dopiero początek

Atak prokuratury i policji na kobietę szukającą pomocy w szpitalu to dopiero początek - napisał w mediach społecznościowych lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk, komentując sprawę pani Joanny, którą po zażyciu tabletki poronnej spotkało w szpitalu przesłuchanie i rewizja ze strony policjantów. W związku z tym wydarzeniem Lewica domaga dymisji komendanta głównego policji generała Jarosława Szymczyka. - To kolejny z elementów, który pokazuje, że polska policja jest źle zarządzana, że w polskiej policji nie ma rozsądku, a jest rozkaz polityczny - powiedział przewodniczący klubu Krzysztof Gawkowski.

PANI JOANNA Z PEŁNOMOCNICZKĄ KAMILĄ FERENC BĘDĄ GOŚCINIAMI W PROGRAMIE "FAKTY PO FAKTACH". ZAPRASZAMY O GODZINIE 19.30 DO TVN24 I TVN24 GO

Pani Joanna zdecydowała, że zażyje tabletkę poronną, bo ciąża miała zagrażać jej zdrowiu. Fizycznie i psychicznie poczuła się źle. Powiadomiła o tym swoją lekarkę. Pojechała do szpitala, by otrzymać wsparcie. Tam spotkało ją przesłuchanie i rewizja ze strony policji. Funkcjonariusze zabrali jej laptopa i telefon.

Pani Joanna TVN24

Krakowska policja w środę rano wydała oświadczenie w sprawie opisanej przez "Fakty" TVN. Komunikat wydało również Ministerstwo Zdrowia.

Tusk: to dopiero początek

Sprawę pani Joanny komentowali politycy. Lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk napisał na Twitterze, że "atak prokuratury i policji na kobietę szukającą pomocy w szpitalu to dopiero początek". "Chcesz głosować na PiS lub Konfederację? Powiedz to tchórzu w twarz swojej żonie, dziewczynie, córce!" - dodał.

Lewica chce dymisji komendanta głównego policji

W ocenie przewodniczącego klubu Lewicy Krzysztofa Gawkowskiego opisane wydarzenia pokazują, że policja jest "wykorzystywana politycznie" i realizuje "wytyczne ideowe" rządu oraz Prawa i Sprawiedliwości. - To kolejny z elementów, który pokazuje, że polska policja jest źle zarządzana, że w polskiej policji nie ma rozsądku, a jest rozkaz polityczny - powiedział.

- Wczoraj dowiedzieliśmy się o skandalicznych czynnościach podejmowanych przez polską policję wobec niewinnej kobiety. Wydarzenia, które miały miejsce w województwie małopolskim, w Krakowie, to jest szczucie na kobietę, szczucie na człowieka, szczucie na osobę, która jest całkowicie niewinna. Uczestniczyła w tym instytucja państwowa, uczestniczyła w tym polska policja, która ma chronić obywatela i dawać poczucie bezpieczeństwa - mówił poseł Lewicy na konferencji w Sejmie.

Krzysztof Gawkowski poinformował o skierowaniu do premiera Mateusza Morawieckiego i szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego wniosku o odwołanie komendanta głównego policji generała Jarosława Szymczyka. - Pan generał Szymczyk powinien przestać być szefem polskiej policji, bo ją kompromituje - powiedział szef klubu Lewicy.

Biejat: kobieta ma prawo, by uszanować jej intymność

Posłanka Lewicy Magdalena Biejat podkreśliła, że w Polsce przerwanie własnej ciąży przez kobietę jest legalne. - Kobieta, która przerwała swoją własną ciążę ma do tego pełne prawo. Ma prawo do opieki, ma prawo do wsparcia, ma prawo do tego, żeby uszanować jej intymność, nietykalność cielesną, jej decyzję - mówiła.

Biejat: kobieta, która przerwała ciążę ma prawo do opieki, ma prawo do wsparcia TVN24

Biejat oceniła, że obowiązujące w Polsce prawo dotyczące aborcji jest "rygorystyczne i zamordystyczne" i należy je zmienić. Posłanka Lewicy domagała się także pociągnięcia do odpowiedzialności policjantów odpowiedzialnych za interwencję w krakowskim szpitalu.

Również posłanka Lewicy Wanda Nowicka zwracała uwagę, że kobiety w ciąży nie są w Polsce bezpieczne. - Kobieta, która powie swojej lekarce o tym, że przeprowadziła aborcję, natychmiast może się spodziewać tego, że policja wtargnie do gabinetu, pozbawi ją jej własności, jak laptop czy komórka, zmusi do praktyk poniżających, jak skakanie i kucanie. Wszystko to dzieje się w państwie zarządzanym na PiS - mówiła.

Nowicka poinformowała o zwołaniu na przyszłą środę posiedzenia parlamentarnego zespołu do spraw kobiet. - Również zwracam się dzisiaj z pilną interwencją do premiera, ponieważ służby jemu podległe, instytucje publiczne, którymi zarządza, szkodzą i krzywdzą Polki. Na to nie ma naszej zgody - powiedziała posłanka Lewicy.

Pani Joanna zażyła tabletkę poronną. Do szpitala przyjechali policjanci, zabrali jej laptop i telefon Renata Kijowska/Fakty TVN

Kierwiński: Polska stała się krajem skrajnie opresyjnym

Sekretarz generalny PO Marcin Kierwiński ocenił, że prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński "organizuje w Polsce skrajnie talibańską republikę".

- To, co się dzieje, to jest po prostu coś nie do pomyślenia. Ten materiał jest wstrząsający. On pokazuje, jak Polska stała się krajem skrajnie opresyjnym wobec zwykłego obywatela, jak Polska stała się krajem, który nie pomaga, nie leczy, nie wyciąga ręki do kobiety, tylko po prostu tę kobietę stara się upokorzyć, zniszczyć i pognębić - komentował poseł Platformy Obywatelskiej.

- Tu nie ma słów, żeby to skomentować. Wydawało się, że coś takiego może zdarzać się gdzieś w republikach islamskich, a to się dzieje w Polsce, w Krakowie, w demokratycznym, wydawałoby się, kraju - powiedział.

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:ft//now

Źródło: TVN24, PAP