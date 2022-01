83-latek nie zdążył na autobus, próbował zatrzymać przejeżdżające auta. Pomogli mu policjanci

Uciekł mu autobus, nie mógł zatrzymać taksówki, podwieźli go policjanci

- Policjanci chcąc sprawdzić czy mężczyzna potrzebuje pomocy postanowili zapytać go, co się stało. 83-latek poinformował, że uciekł mu autobus, przez co nie zdąży na zajęcia w Bielawie. Próbował zatrzymać taksówkę, jednak to również mu się nie udało - relacjonuje Marcin Ząbek, oficer prasowy policji w Dzierżoniowie.