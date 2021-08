Pierwszy wyrok po częściowym zamrożeniu tak zwanej Izby Dyscyplinarnej

Pierwsza sprawa po zarządzeniach I prezes SN

Chodzi o wydane w ubiegły czwartek zarządzenia, które częściowo ograniczają funkcjonowanie Izby Dyscyplinarnej. Zostały wydane w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości UE z 15 lipca, który uznał, że system odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów w Polsce nie jest zgodny z prawem UE. Zgodnie z tymi zarządzeniami nowe sprawy dyscyplinarne sędziów oraz sprawy immunitetowe sędziów będą trafiały do sekretariatu I prezesa SN, zaś o biegu spraw, które już są w Izbie Dyscyplinarnej, zadecyduje jej prezes lub skład, do którego zostały przydzielone. Zasady te mają być stosowane do czasu odpowiednich zmian legislacyjnych, ale nie dłużej niż do 15 listopada tego roku. O podjęcie prac legislacyjnych w sprawie systemu odpowiedzialności dyscyplinarnej w Polsce apelowała I prezes SN do władz z jeszcze w lipcu.