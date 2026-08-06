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Polska

"To się źle zestarzało". Politolog ocenia deklaracje Nawrockiego sprzed roku

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Uroczystość zaprzysiężenia Prezydenta RP Karola Nawrockiego przed Zgromadzeniem Narodowym
Ekspert o przemówieniu Nawrockiego: to się źle zestarzało
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Radek Pietruszka/PAP
W rocznicę objęcia przez Karola Nawrockiego urzędu prezydenta politolog Adam Traczyk ocenił, jak przemówienie inauguracyjne głowy państwa przetrwało próbę czasu. Zdaniem eksperta Nawrocki zachowuje się, "jak żaden inny prezydent".
Będę prezydentem jednej Polski. Polski bezpiecznej, ambitnej i solidarnej. Naród jest wspólnotą, której nie wolno dzielić, lecz trzeba ją umacniać. 
Karol Nawrocki
Fragment przemówienia z 6 sierpnia 2025 roku.

O te słowa Karola Nawrockiego, wygłoszone przed rokiem w Sejmie, był pytany w TVN24 politolog z instytutu More in Common Polska Adam Traczyk. - No to się źle zestarzało. I wydaje się, że Karol Nawrocki już w momencie, kiedy wygłaszał te słowa, wiedział, że to nie jest jego polityczna strategia - ocenił Traczyk. Dodał, że Nawrocki "jak żaden inny prezydent wybrał taki konfrontacyjny kurs", definiując siebie jako lidera jednego politycznego obozu, "a nie prezydenta wszystkich Polaków".

Chcę jasno zadeklarować, że swoich decyzji nie będę podejmował zgodnie z podziałami politycznymi, tylko wbrew tym podziałom. Przyszedł czas odbudowy wspólnoty i wzajemnego szacunku.
Karol Nawrocki
Fragment przemówienia z 6 sierpnia 2025 roku.

W ocenie politologa prezydent zdefiniował rolę swojej prezydentury jako "dążenie do obalenia rządu". - Więc to jest dość jasne zarysowanie tej prezydentury w kontekście politycznym i przede wszystkim też rywalizacji partyjnej. No więc znowu - nie za dobrze się zestarzało - skomentował kolejny cytat.

Uroczystość zaprzysiężenia Prezydenta RP Karola Nawrockiego przed Zgromadzeniem Narodowym
Uroczystość zaprzysiężenia Prezydenta RP Karola Nawrockiego przed Zgromadzeniem Narodowym
Źródło zdjęcia: Radek Pietruszka/PAP

Nawrocki o modernizacji polskiej armii

Bezpieczeństwo Polek i Polaków będzie najwyższym obowiązkiem prezydenta Rzeczpospolitej. Będę wspierał wszystkie wysiłki modernizacyjne państwa polskiego i polskiego wojska. 
Karol Nawrocki
Fragment przemówienia z 6 sierpnia 2025 roku.

W kontekście tego fragmentu ekspert zwrócił uwagę, że prezydent jednak nie wspierał "wszystkich wysiłków modernizacyjnych". Przypomniał o wecie Nawrockiego w sprawie ustawy wprowadzającej program SAFE. Określił tę decyzję jako "rzucenie kłód pod nogi rządowi". Dodał, że było to zakwestionowaniem istniejącego konsensusu.

Ekspert o Nawrockim i wecie w sprawie SAFE
Źródło: TVN24

- Jak przypomnimy sobie prezydentury Andrzeja Dudy i ten okres kohabitacji, to tam w sprawach bezpieczeństwa była jednak dość dobra współpraca między obydwoma pałacami. Tutaj pan prezydent, jako pierwszy polityk takiego kalibru, zakwestionował pewien konsensus w sprawach prowadzenia polskiej polityki bezpieczeństwa - zwrócił uwagę.

Na uwagę, że prezydent zaproponował swój projekt, znany jako polski SAFE zero procent, Traczyk odparł, że "to nie miało się nawet okazji zestarzeć". - Chyba już mało kto w ogóle pamięta o tej propozycji. Była to taka typowa wrzutka, można powiedzieć, publicystyczna, po to, żeby w jakiś sposób obudować weto - ocenił.

Nawrocki o współpracy z rządem

Jako prezydent będę gotów współpracować ze wszystkimi, którzy działają dla dobra Rzeczypospolitej. Tam, gdzie będzie chodziło o interes państwa, zawsze będę szukał porozumienia. 
Karol Nawrocki
Fragment przemówienia z 6 sierpnia 2025 roku.

- Można powiedzieć, że to zdanie jest z punktu widzenia Karola Nawrockiego prawdziwe i ono się ziściło - skomentował politolog. - Karol Nawrocki definiuje wszelkie działania albo większość działań obecnego rządu jako wrogie polskim interesom. W tym sensie nie ma tej współpracy - dodał.

- Nie szuka porozumienia, ale dlatego, że nie definiuje tego, co robi rząd, jako dobre dla Polski. To określił bardzo jasno, mówiąc, że Donald Tusk jest najgorszym premierem w historii Rzeczypospolitej. W tym wypadku prezydent jest konsekwentny i konsekwentnie kroczy kursem konfrontacyjnym, kursem kolizyjnym z koalicją rządzącą - podkreślił.

Politolog o relacjach Nawrocki-rząd
Źródło: TVN24

Nawrocki o sojuszach międzynarodowych

Polska musi być silnym państwem, w silnych sojuszach. 
Karol Nawrocki
Fragment przemówienia z 6 sierpnia 2025 roku.

Ekspert wskazał tu, że prezydent postawił na współpracę z USA. Wskazał, że "jest to sojusz z administracją Donalda Trumpa". - On bardzo aktywnie zabiega o ten sojusz. Często można powiedzieć, że z takiej pozycji troszeczkę poddańczej, nie partnerskiej - dodał.

Traczyk o relacjach Nawrockiego z Trumpem
Źródło: TVN24

Na uwagę, że amerykański przywódca określił polską głowę państwa w trakcie rozmowy z Wołodymyrem Zełenskim na szczycie NATO w Ankarze mianem przyjaciela, Traczyk odparł: - Pytanie, czy mówienie o prezydencie przez drugiego prezydenta per "my friend" jest faktycznie realizacją interesów polskich. Zwrócił też uwagę, że pomimo zabiegów Nawrockiego, zwiększenie obecności wojsk USA w Polsce jeszcze się nie ziściło.

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Źródło: TVN24
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Tagi:
Karol NawrockiPrezydent RPProgram SAFE
Adrian Wróbel
Adrian Wróbel
Dziennikarz tvn24.pl
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