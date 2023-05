Pierwsze wyrzutnie HIMARS w Polsce. Błaszczak: negocjujemy kolejną umowę

W poniedziałek na lotnisku wojskowym na warszawskim Okęciu minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak poinformował, że do Polski trafiły pierwsze z 20 zamówionych amerykańskich wyrzutni HIMARS. Szef MON przypomniał, że wyrzutnie trafią do 16 Dywizji Zmechanizowanej, stacjonującej przede wszystkim w województwie warmińsko-mazurskim.

Błaszczak o umowie: jestem optymistą

- Negocjujemy kolejną umowę w sprawie HIMARS-ów. Kongres USA wydał zgodę na sprzedaż Polsce prawie 500 wyrzutni. Te wyrzutnie będą sprowadzone do Polski najszybciej, jak to możliwe i będą zamontowane na podwoziach Jelcza. Chcemy doprowadzić do tego, żeby w ramach tego nowego, negocjowanego kontraktu odbywała się w Polsce współprodukcja HIMARS-ów, zarówno wyrzutni, jak i rakiet. To jest cel, jaki sobie stawiamy - powiedział Błaszczak.