Pierwsze spotkanie zespołu eksperckiego Polski 2050 i PSL. Hołownia o początku "pięknej przyjaźni"

We wtorek w Sejmie odbyło się pierwsze spotkanie zespołu eksperckiego Polski 2050 i PSL , zapowiedziane w ubiegłym tygodniu przez liderów obu formacji Szymona Hołownię i Władysława Kosiniaka-Kamysza. Celem prac zespołu ma być stworzenie wspólnej dla obu ugrupowań "jednej listy spraw do załatwienia" po wygranych wyborach.

Hołownia wyraził we wtorek nadzieję, że spotkanie będzie początkiem "pięknej przyjaźni". - To, co dzisiaj państwo zaczniecie robić, to w pewnym sensie, można powiedzieć, początek pracy w przyszłym, koalicyjnym rządzie - mówił. Jak podkreślił, efektem prac zespołu będą trzy wspólne sprawy na pierwsze 100 dni rządu oraz trzy wspólne tematy na kadencję.