Śmiszek o orędziu Hołowni: to jest filozofia nowego Sejmu

Wójcik: zabrakło tylko jednego

- Wystawiliśmy panią marszałek Elżbietę Witek , która świetnie sobie radziła w roli marszałka Sejmu przez wiele lat. Tak uważamy. Do tego reprezentować ma prawie osiem milionów wyborców, a jak dzisiaj widać, pan marszałek mówi: dajcie kogoś innego. No to rozumiem, że taki casting ma być, kto mu się podoba - mówił.

Śmiszek: to filozofia nowego Sejmu

- To jest filozofia nowego Sejmu, to jest filozofia nowej władzy. Będziemy otwarci, będziemy rozmawiali z ludźmi. Sejm nie jest oblężoną twierdzą, tylko jest świątynią demokracji, która należy nie do PiS-u, nie do Lewicy, nie do Platformy, tylko do Polek i Polaków. To będą nowe standardy - mówił.