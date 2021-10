Manowska o "sędziowskiej tyranii". Broni sędziów powołanych przy udziale nowej KRS

czytaj dalej

Ogólnopolski protest "Matki na granicę. Miejsce dzieci nie jest w lesie!" rozpocznie się w sobotę po południu przed budynkiem Straży Granicznej w Michałowie. - To bardzo ważne, by to kobiety pokazały, że nie ma zgody na wywożenie dzieci do lasu - mówiła w rozmowie z TVN24 pomysłodawczyni akcji Joanna Stańczyk ze Stowarzyszenia Dolnośląski Kongres Kobiet. Protestujący wiozą ze sobą ciepłe ubrania, lekarstwa i jedzenie. Zebrali je dla migrantów. Swoją obecność zadeklarowały byłe pierwsze damy: Jolanta Kwaśniewska i Anna Komorowska.