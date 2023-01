Pierwsza prezes Sądu Najwyższego nie przyjęła ślubowania od ławników. KO zawiadamia prokuraturę

Dodał, że "pani prezes Manowska nie wypełnia ustawowego obowiązku wręczenia aktu ślubowania, tym samym blokując ławnikom wypełnianie ich funkcji w Sądzie Najwyższym". - W związku z tym składamy dziś zawiadomienie do prokuratury z uwagi na niedopełnienie przez panią sędzię Manowską obowiązków pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, co wypełnia dyspozycję artykułu 231 kodeksu karnego, czyli tak zwane przestępstwo urzędnicze - mówił Myrcha.

Trwa spór o odebranie ślubowania od wybranych w październiku ubiegłego roku przez Senat 26 ławników, których kandydatury zostały zgłoszone przez Komitet Obrony Demokracji. Pierwsza prezes SN do tej pory nie odebrała od nich ślubowania, zaprzysięgła jedynie czworo ławników, którzy już wcześniej pracowali w SN. Zaapelowała za to do marszałka Senatu o rozważenie przeprowadzenia reasumpcji głosowania wyboru niektórych ławników SN z uwagi na to, że nie spełniają oni, jej zdaniem, kryterium "nieskazitelnego charakteru". Marszałek Tomasz Grodzki odpowiedział, że Senat swoje zadanie zakończył, a podważanie dokonanego wyboru jest niemożliwe prawnie. Wezwał Manowską do odebrania ślubowania od wszystkich wybranych ławników.