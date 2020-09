Prezydent Duda odbędzie pierwszą zagraniczną podróż w nowej kadencji. Wiadomo, dokąd się uda

Pierwszą w nowej kadencji podróż zagraniczną odbędzie w przyszłym tygodniu prezydent Andrzej Duda. Podczas trzydniowej oficjalnej wizyty we Włoszech i Watykanie zostanie przyjęty na audiencji przez papieża Franciszka, a także spotka się z prezydentem Sergio Mattarellą i premierem Giuseppem Contem.

"Prezydent chce podkreślić solidarność Polski i Polaków z narodem włoskim"

Szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski powiedział w poniedziałek, że wizyta w Watykanie, a także we Włoszech, była początkowo planowana na maj. W związku z pandemią COVID-19 w Europie wówczas do niej jednak nie doszło.

- Wybierając Rzym na cel pierwszego spotkania poza granicami kraju, prezydent chce podkreślić solidarność Polski i Polaków z narodem włoskim, tak mocno doświadczonym przez pandemię. Wszyscy w Polsce z wielkim przejęciem i smutkiem śledzili rozwój pandemii COVID-19 we Włoszech, mając nadzieję na jak najszybsze zatrzymanie i pokonanie choroby - zaznaczył minister.

Prezydent spotka się z najważniejszymi politykami włoskimi

Wizyta w Watykanie ma związek z 100. rocznicą urodzin Jana Pawła II

W piątek 25 września prezydent złoży wizytę w Watykanie. Wizyta ma związek z 100. rocznicą urodzin Jana Pawła II, która przypada w tym roku. Jak zaznaczył Szczerski, będzie to również okazja do osobistego spotkania z papieżem Franciszkiem, a także do złożenia kwiatów na grobie św. Jana Pawła II.