Ołena Zełenska w Polsce. "Niczym odwiedziny u serdecznych przyjaciół"

Wideo ze spotkania na profilu Ołeny Zełenskiej

Obrazy zniszczonej Warszawy "przypominają to, co rosyjscy okupanci robią dzisiaj na Ukrainie"

Pierwsze damy odwiedziły też Muzeum Powstania Warszawskiego. "To miejsce poruszające i symboliczne. Obrazy zniszczonej w wyniku niemieckich bombardowań Warszawy boleśnie przypominają to, co rosyjscy okupanci robią dzisiaj na Ukrainie" - napisała na Twitterze. "To muzeum jest poświęcone ludziom walczącym o niepodległość Polski w starciach z niemieckimi i sowieckimi najeźdźcami. (...) Poznając przeszłość, możemy budować wspólną lepszą przyszłość" - podkreśliła Zełenska.