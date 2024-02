Ambasador Rosji złożył wieniec w miejscu, gdzie był pomnik radzieckiego generała. W tle krzyki: "morderca", "nie chcemy Putina"

Ambasador Rosji Siergiej Andrejew złożył w niedzielę wieniec w Pieniężnie (woj. warmińsko-mazurskie), gdzie do 2015 roku stał pomnik radzieckiego generała Iwana Czerniachowskiego. Po rozbiórce pomnika władze Rosji wyraziły "stanowczy protest". Składaniu kwiatów przez Andrejewa towarzyszył protest Ukraińców i Polaków, którzy krzyczeli "morderca", "umyj ręce z krwi", "nie chcemy Putina".

W 2014 roku władze Pieniężna podjęły działania zmierzające do rozbiórki pomnika. Po rozebraniu pomnika w 2015 roku, akurat w rocznicę radzieckiej napaści na Polskę, MSZ Rosji wyraziło "stanowczy protest", wezwało też ambasador RP w Moskwie Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz.

Chcieli złożyć kwiaty w miejscu, gdzie był pomnik

Ambasador Rosji Siergiej Andrejew powiedział, że przyjechał złożyć kwiaty w miejscu, w którym do 2015 roku stał pomnik Iwana Czerniachowskiego, "bo to jest miejsce, gdzie generał Czerniachowski został śmiertelnie ranny 79 lat temu".

- Pomnik został zburzony (…) ale przyjeżdżamy tutaj każdego roku w dzień pamięci Czerniachowskiego - powiedział Andrejew, któremu towarzyszyła ok. 20-osobowa grupa Polaków. Oni także mieli kwiaty (w tym pojedyncze czerwone goździki), niektórzy mieli plakietki z wizerunkiem Chrystusa Króla.

"Morderca", "umyj ręce z krwi", "hańba" - krzyczeli protestujący

Zgromadzeni na placu przedstawiciele mniejszości ukraińskiej i Polacy z okolic Pieniężna krzyczeli do Andrejewa: "ubijca" (tj. morderca), "umyj ręce z krwi", "nie chcemy Putina", "nie zabijajcie ukraińskich dzieci", "hańba". Do towarzyszących Andrejewowi Polaków krzyczeli "zdrajcy", "wypadają wam ruble z kieszeni", "agenci". Protestujący śpiewali m.in. hymn Ukrainy , ludowe piosenki, puszczali z głośników współczesne antyrosyjskie utwory.

Iwan Czerniachowski - kim był

Generał Czerniachowski jest dla Polski postacią kontrowersyjną, ponieważ brał udział w likwidowaniu struktur okręgu wileńskiego Armii Krajowej, która była siłą zbrojną legalnego rządu RP na uchodźstwie. Tym samym, jak wskazują historycy, przyczynił się do narzucenia Polsce systemu komunistycznego wbrew woli społeczeństwa i z pogwałceniem prawa. W rozmowie z PAP rzecznik Instytutu Pamięci Narodowej dr Rafał Leśkiewicz zaznaczył, że gen. Iwan Czerniachowski jest współcześnie wykorzystywany propagandowo przez władze Federacji Rosyjskiej. - W żaden sposób nie jest on jednak postacią, którą należy czcić, a wręcz przeciwnie - jest to postać okryta hańbą. Jako oficer sowiecki jest odpowiedzialny za mordy, grabieże oraz aresztowania żołnierzy Armii Krajowej - wyjaśnił Leśkiewicz.