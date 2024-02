Ambasador Rosji złożył wieniec w miejscu, gdzie był pomnik radzieckiego generała. W tle krzyki: "morderca", "nie chcemy Putina"

czytaj dalej

Donald Tusk na posiedzeniu Rady Gabinetowej poruszył temat inwigilacji Pegasusem. Bartosz Kownacki z PiS uznał to za "żenujące zachowanie". Zbigniew Konwiński z Koalicji Obywatelskiej, odnosząc się do doniesień o inwigilowaniu również polityków PiS tym narzędziem, ocenił, że w byłej partii rządzącej "jest obawa, że Pegasus wfrunął do siedziby i stał się tam koniem trojańskim". Magdalena Biejat z Lewicy powiedziała, że w tej partii narasta przekonanie, że Mariusz Kamiński "to nie jest najlepszy przyjaciel większości polityków Prawa i Sprawiedliwości."