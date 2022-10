Huebner o pieniądzach z UE dla Polski: nie są winni Polacy, a ci, w których rękach spoczywa spełnienie tych warunków

To są pieniądze podatników, to są pieniądze publiczne i dlatego one muszą być bardzo pilnowane. Komisja ma takie zadanie zgodnie z traktatami, że za to wszystko odpowiada - mówiła w "Jeden na jeden" eurodeputowana Platformy Obywatelskiej Danuta Huebner. Komentowała fakt, że Polska do tej pory nie otrzymała środków z Unii Europejskiej. - Nie są winni Polacy, a są winni ci, w których rękach spoczywa spełnienie tych warunków - dodała.

Pod koniec lipca szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen mówiła "DGP", że aby otrzymać środki z KPO, Polska musi wywiązać się ze zobowiązań podjętych w celu zreformowania systemu środków dyscyplinarnych w sądownictwie. Przyznała, że nowe prawo jest ważnym krokiem, jednak nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym nie gwarantuje sędziom możliwości kwestionowania statusu innego sędziego bez ryzyka, że zostaną pociągnięci do odpowiedzialności dyscyplinarnej". Von der Leyen podkreślała, że Polska musi również w pełni zastosować się do postanowienia TSUE, co jeszcze nie nastąpiło, a w szczególności "nie przywrócono do orzekania zawieszonych sędziów i nadal obowiązuje dzienna kara finansowa".

"Nie są winni Polacy, a są winni ci, w których rękach spoczywa spełnienie tych warunków"

Pytana o to, czy Polska otrzyma środki europejskie z Krajowego Planu Odbudowy, Danuta Huebner powiedziała w piątek w "Jeden na jeden", że "nadziei nie można tracić". - Władze polskie mają absolutną świadomość, że wszystko w ich rękach, dlatego że muszą być spełnione warunki. Wszystkie polityki, które prowadzą do transferów finansowych z budżetu europejskiego do państw członkowskich, do regionów, do miast, zawsze były uwarunkowane bardzo mocno - zaznaczyła.

- To są pieniądze podatników, to są pieniądze publiczne i dlatego one muszą być bardzo pilnowane. Komisja ma takie zadanie zgodnie z traktatami, że za to wszystko odpowiada. Warunki nie są spełnione, które umożliwiałyby przekazanie tych funduszy Polsce. Nie są winni Polacy, a są winni ci, w których rękach spoczywa spełnienie tych warunków - powiedziała Huebner.

Eurodeputowana PO Danuta Huebner w "Jeden na jeden" TVN24

Huebner: w interesie Polaków jest, by prawo europejskie było traktowane poważnie

Premier Mateusz Morawiecki mówił w rozmowie z "DGP", że chciałby, aby Polska złożyła pierwszy wniosek o płatność z KPO w najbliższych kilku tygodniach. - Kwestie związane z wymiarem sprawiedliwości, od których UE uzależnia wypłaty, uznajemy za wystarczająco rozwiązane - ocenił.

- Wiadomo od miesięcy, że te kwestie nie są ostatecznie rozwiązane. Nie tylko w opinii - jak często w Polsce słyszymy - jakichś urzędasów w Brukseli, ale w opinii tych wszystkich, którzy się na tym znają - komentowała Huebner.

W ocenie rozmówczyni TVN24, "szanse na to, żeby te środki wpłynęły jak najszybciej - a mam nadzieję, że one jednak wpłyną - w tej chwili takich szans nie ma". - W mojej ocenie, a nie jest to ocena osoby nieżyczliwej, natomiast osoby, która trochę zna instytucje i prawo europejskie, te warunki muszą zostać spełnione, wymagają działań legislacyjnych - dodała.

- W interesie nas wszystkich jako Polaków jest to, żeby prawo europejskie poważnie było traktowane, żeby nie było tak, że każdy może dowolnie interpretować wartości europejskie. (…) Komisja Europejska i jej przewodnicząca naraziłaby się na konsekwencje działania niezgodnie z prawem i niezgodnie z obowiązkami Komisji Europejskiej - powiedziała eurodeputowana.

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:ft//now

Źródło: TVN24, PAP