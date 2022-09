Mateusz Szczurek: brak pieniędzy z KPO jest zaniechaniem na skandaliczną wręcz skalę

Szczurek: brak pieniędzy z KPO jest zaniechaniem na skandaliczną wręcz skalę

Były minister finansów odniósł się też do argumentu padającego ze strony przedstawicieli obozu rządowego, że Krajowy Plan Odbudowy to w dużej mierze kredyt. - KPO w ogromnej mierze to są granty, to jest owszem kredyt, ale całej Unii Europejskiej, więc ta część, która przypada na Polskę, jest bardzo niewielka. A my za to kredytujemy wydatki z KPO innych krajów. Więc jeśli mamy coś finansować z KPO, to wolę jednak inwestycje w Polsce niż w Grecji czy we Włoszech - wskazywał Szczurek.