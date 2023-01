Dziemianowicz-Bąk: to, co się dzieje z KPO, przypomina komedię z rekordowo wielkim budżetem

Negocjacje rządu w sprawie KPO to już są negocjacje tylko w sprawie tego, jak wiele pieniędzy Polska straci - stwierdziła w "Kropce nad i" w TVN24 Agnieszka Dziemianowicz-Bąk z klubu Lewicy. Adam Szłapka z Koalicji Obywatelskiej ocenił, że "premier niczym nie zarządza, premier zarządza tylko tym, co powie na konferencji prasowej".

Choć polski Krajowy Plan Odbudowy został zaakceptowany w Brukseli, to unijne pieniądze ciągle nie płyną, ponieważ Polska nie wypełniła kamieni milowych, do których była zobowiązana. Kluczowe warunki Komisji Europejskiej, nazywane właśnie kamieniami milowymi, dotyczą między innymi zmian w sądownictwie. Przeciwne zmianom w wymiarze sprawiedliwości jest środowisko ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry , kierującego Solidarną Polską.

Dziemianowicz-Bąk: to, co się dzieje z KPO, przypomina komedię

- To, co dzieje się w sprawie Krajowego Planu Odbudowy, co rząd robi w sprawie Krajowego Planu Odbudowy, to coraz bardziej przypomina komedię, film komediowy albo serial komediowy, tylko że z rekordowo wielkim budżetem. Szkoda, że ten budżet to są pieniądze z kieszeni Polek i Polaków - powiedziała Dziemianowicz-Bąk.