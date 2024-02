Kiedy pieniądze z KPO? Ministra funduszy wskazuje termin

Ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz pytana w programie "#BezKitu" o to, kiedy środki z KPO trafią do Polski odpowiedziała, że stanie się to "najprawdopodobniej na początku kwietnia". - Trwa normalny proces ocenienia wniosku, potem konsultacji wewnątrz Komisji Europejskiej i powinny być pieniądze - dodała.

W połowie grudnia ub.r. Polska wysłała do Komisji Europejskiej pierwszy wniosek o płatność z KPO. Krajowy Plan Odbudowy (KPO) to program, z którego Polska ma otrzymać 59,82 mld euro (261,4 mld zł), w tym 25,3 mld euro (110,4 mld zł) w postaci dotacji i 34,5 mld euro (151 mld zł) w formie preferencyjnych pożyczek. Większość tych środków będzie inwestowana w formie instrumentów finansowych, co umożliwi realizację projektów po 2026 r., nawet przez kolejne 30 lat.

Czytaj więcej: Jest wniosek o wypłatę pieniędzy z KPO dla Polski

Pełczyńska-Nałęcz: to jest wielki projekt restrukturyzujących reform

Sprawę komentowała w programie "BezKitu" Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, ministra funduszy i polityki regionalnej. Mówiąc o wydatkowaniu tych środków stwierdziła, że "to trzeba zrobić tak, żeby te pieniądze zapracowały na przyszłość, na duże lata, na takie powiedziałabym nawet dekady w przyszłości".

- To jest wielki projekt restrukturyzujących reform. Czyli to nie są po prostu same pieniądze. To są pieniądze na reformy. Bez reform pieniędzy nie będzie. A reformy są gwarancją tego, jeżeli one są oczywiście sensowne, że będzie to inwestycja. Przy czym to nie jest taka inwestycja wprost rozumiana jak stricte komercyjna, że włożę w jakiś produkt złotówkę, sprzedam za trzy złote. To jest inwestycja w kapitał ludzki, w usługi publiczne, w edukację - kontynuowała.

Jak dodała, "w rzeczy komercyjne oczywiście też są inwestycje - w koleje, w tabory kolejowe, w energetykę zieloną i energetykę wiatrową, farmy wiatrowe. To jest wszystko to, co spowoduje, że ceny energii w Polsce będą tańsze".

Kiedy środki z KPO? Pełczyńska-Nałęcz: na początku kwietnia najprawdopodobniej

Ministra została zapytana także o to, kiedy dojdzie do wypłaty środków z KPO dla Polski. - Na początku kwietnia będzie najprawdopodobniej. Ja zawsze mówię "95 procent", ponieważ w realiach życia nigdy nie wiadomo, co się zdarzy po drodze. Ale 95 procent, na początku kwietnia pieniądze z pierwszej płatności, o którą zawnioskowaliśmy w połowie grudnia i trwa normalny proces ocenienia wniosku, potem konsultacji wewnątrz Komisji (Europejskiej - red.) i powinny być pieniądze - odpowiedziała.

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz w "BezKitu" TVN24

Jednym z tzw. kamieni milowych, które są niezbędne do wypłaty środków z KPO, jest przywrócenie praworządności. - Jeśli chodzi o praworządność - bo to nie chodzi o całościową reformę, tylko o kwestie specyficzne - został przedłożony plan i cały czas idzie na ten temat rozmowa. Tak, oczywiście reforma praworządności wymaga w najlepszej odsłonie zmian ustawowych. Te zmiany będą, one przejdą przez Sejm, one przejdą przez Senat i zostaną położone na stół pana prezydenta - komentowała Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

Pełczyńska-Nałęcz w "#BezKitu" o CPK: Audyt rozpoczęty. Terminy są nierealistyczne Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:ks/ft

Źródło: TVN24