Tomczyk zacytował ministra w sprawie KPO. "To jest dowód w sprawie"

Gośćmi czwartkowego wydania "Faktów po Faktach" w TVN24 byli posłowie: Magdalena Biejat (Lewica) oraz Cezary Tomczyk - (Koalicja Obywatelska). Rozmawiali między innymi o projekcie uchwały w sprawie Krajowego Planu Odbudowy , który wzywa polski rząd do spełnienia warunków niezbędnych do uzyskania pieniędzy z unijnego funduszu.

Biejat: piłka jest po stronie rządu

Posłanka przypomniała tu, że delegacja Lewicy w ubiegłym tygodniu pojechała w tej sprawie do Brukseli. - Po to, żeby wywierać nacisk również tam. Tam też usłyszeliśmy bardzo wyraźnie od komisarzy unijnych: "my nie wiemy o co chodzi rządowi polskiemu, my czekamy, aż rząd Polski złoży wniosek" - relacjonowała.