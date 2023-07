"Jest minister rolnictwa, on ma swój fundusz. Oddzielmy logikę od głupoty"

Pieniądze na wsparcie dla hodowców loch powinno pochodzić z funduszu ministra rolnictwa, a nie z funduszu covidowego, który ratował zdrowie i życie Polek i Polaków. Oddzielmy lochę od człowieka i oddzielmy logikę od głupoty - mówił poseł Lewicy Tomasz Trela. Poseł PiS Adam Ołdakowski stwierdził, że pomaganie hodowcom loch to "pozytywny kierunek", ale nie odpowiedział na pytanie, dlaczego środki te pochodziły z funduszu covidowego.

Ołdakowski: to jest pozytywny kierunek

Adam Ołdakowski, poseł PiS , członek komisji rolnictwa i rozwoju wsi, mówił, że "może być tak, że był fundusz i zostało, bo już nie mamy problemu". - Tu chodzi o to, że mieliśmy ten afrykański pomór świń i tak dalej i odbudowa stad loch w Polsce... Bo byłoby tylko zagraniczne mięso, bo u nas ta hodowla się zmniejszyła - przekonywał.

- To są środki budżetowe i należy je wykorzystać w określonym kierunku. A to jest pozytywny kierunek, to jest naprawdę potrzebne, żebyśmy później nie byli zależni od importu - dodał Ołdakowski. Nie odpowiedział wprost na pytanie, dlaczego akurat pieniądze z funduszu covidowego zostały przeznaczone na taki cel.