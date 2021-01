"Prokurator generalny Ziobro umorzył postępowanie wobec ministra sprawiedliwości Ziobro"

Złożyłem zawiadomienie do prokuratury na działalność ministra sprawiedliwości w kontekście dysponowania przez niego środkami z tak zwanego Funduszu Sprawiedliwości - powiedział w TVN24 wiceszef klubu Lewicy Krzysztof Śmiszek. Poseł złożył zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa po tym, jak Ziobro przekazał pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości gminom sprzeciwiającym się "ideologii LGBT+". Warszawska prokuratura odmówiła jednak wszczęcia śledztwa.

Śmiszek zawiadomił prokuraturę

Pod koniec sierpnia poseł Lewicy Krzysztof Śmiszek zawiadomił prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa przez Ziobrę. Twierdził, że minister przekroczył swoje uprawnienia, "podejmując decyzję o wydatkowaniu środków publicznych na dofinansowanie gminy Tuchów z naruszeniem przepisów". Do gminy Tuchów trafiło 250 tysięcy złotych.

Prokuratura odmówiła wszczęcia śledztwa

"Doszło do prywatyzacji publicznych środków"

Wiceszef klubu Lewicy Krzysztof Śmiszek powiedział w rozmowie z TVN24, że złożył "zawiadomienie do prokuratury na działalność ministra sprawiedliwości w kontekście dysponowania przez niego środkami z tak zwanego Funduszu Sprawiedliwości". - Fundusz Sprawiedliwości został powołany do tego, aby pomagać ofiarom przestępstw i więźniom, którzy opuszczają zakłady karne - mówił.

Jego zdaniem, "w ostatnich latach pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości, które miały służyć zacnym celom, stały się prywatnymi środkami pana ministra Ziobry". - Doszło do prywatyzacji publicznych środków, które są wykorzystywane do robienia własnej polityki, do wzmacniania struktur Solidarnej Polski - ocenił.