W Piekarach Śląskich w niedzielę odbywa się doroczna pielgrzymka mężczyzn i młodzieńców do Sanktuarium Matki Bożej Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach Śląskich. W przesłaniu wygłoszonym do uczestników arcybiskup Wiktor Skworc mówił między innymi o przejęciu mediów Polska Press przez Orlen oraz o handlu w niedzielę. - Tak, jak dziękujemy PKN Orlen za wykupienie od kapitału niemieckiego polskiej prasy lokalnej, tak chcielibyśmy dziękować także za działania na rzecz wolnej od handlu niedzieli zgodne z polską racją stanu - oświadczył.

Majowa pielgrzymka mężczyzn i młodzieńców i sierpniowa pielgrzymka kobiet i dziewcząt do sanktuarium gromadzą co roku dziesiątki tysięcy wiernych i należą do najważniejszych wydarzeń religijnych na Górnym Śląsku. Pielgrzymka po raz drugi odbywa się w warunkach pandemii, liczbę uczestników ograniczono do 10 tysięcy osób.

"Umowy społecznej dotyczącej wolnej od handlu niedzieli nie można lekceważyć"

Przed rozpoczęciem mszy św. pod przewodnictwem przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, arcybiskupa poznańskiego Stanisława Gądeckiego, przesłanie społeczne wygłosił do pielgrzymów metropolita katowicki abp Wiktor Skworc. Jeden z fragmentów poświęcił handlowi w niedzielę.

- Siewcami pokoju społecznego nie są ci, którzy omijając ustawę o ograniczeniu handlu w niedzielę, obowiązującą w pełni dopiero od wiosny 2020 roku, dążą – nawet wbrew praktyce zachodnich krajów europejskich – do otwarcia centrów handlowych w niedziele pod pretekstem świadczenia usług pocztowych. Przypomnę, że zgodnie z artykułem 6 ustęp 1 punkt 7 Ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni, zakaz handlu w niedzielę nie obowiązuje w placówkach pocztowych – powiedział abp Skworc.

Art. 5. W niedziele i święta w placówkach handlowych: 1) handel oraz wykonywanie czynności związanych z handlem, 2) powierzanie pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania pracy w handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem – są zakazane. Art. 6. 1. Zakaz, o którym mowa w art. 5, nie obowiązuje: (...) 7) w placówkach pocztowych w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 i 2320);

Dodał, że wiele sieci sklepów wielkopowierzchniowych otrzymało status placówek pocztowych na podstawie umowy o współpracy z kontrolowaną przez PKN Orlen firmą "Ruch". - Niemiecka sieć Kaufland już triumfalnie ogłosiła, że dołącza do firm handlowych, które wykorzystują furtkę o usługach pocztowych umożliwiającą sprzedaż również w niedziele niehandlowe. Za zachodnią granicą nie mogą handlować, niedziela jest chroniona konstytucją. U nas omijają prawo. Były szef "Solidarności" mówi ostro, że "to oszustwo". I że "można ubolewać, że tego typu placówki w handlu działają". W tej sprawie wspólnota Kościoła milczeć nie będzie, zwłaszcza tu, u Matki Bożej Piekarskiej, gdzie zrodziło się hasło: "Niedziela jest Boża i nasza". W czasie, kiedy rządzący szukają szerokiego poparcia dla programu Nowy Polski Ład (obecnie używana nazwa to Polski Ład - red.), trzeba przypomnieć, że fundamentem jego realizacji powinien być najpierw ład moralny, o który przez całe życie upominał się kandydat na ołtarze, sługa boży Stefan kardynał Wyszyński – oświadczył Skworc.

- Prawo należy znać nie po to, żeby tę wiedzę wykorzystywać do omijania prawa. Umowy społecznej dotyczącej wolnej od handlu niedzieli nie można lekceważyć i podważać, bo w ten sposób okazuje się lekceważenie dla prawa. Podnoszone przy okazji zyski i straty gospodarcze są tematem zastępczym. Beneficjentami wolnej niedzieli są nie tylko sprzedający i kasjerki. W zaopatrzeniu, transporcie, dystrybucji, logistyce zaangażowanych jest wiele tysięcy ludzi. Wszyscy oni i ich rodziny mają prawo do niedzielnego odpoczynku i świętowania. Tak. Kwestia pracy w niedzielę jest sprawdzianem z solidarności z tymi, którzy pracują i z ich rodzinami - przekonywał metropolita katowicki.

Arcybiskup Wiktor Skworc Andrzej Grygiel/PAP

"Dziękujemy PKN Orlen za wykupienie od kapitału niemieckiego polskiej prasy lokalnej, dostrzegamy tę zmianę w lokalnym 'Dzienniku Zachodnim'"

Dodał, że realizowana w Polsce polityka prorodzinna, którą ceni i popiera, nie może się ograniczać jedynie do wsparcia finansowego. - Rodzina potrzebuje nade wszystko obecności ojca i matki. Potrzebuje czasu dla siebie. Czasu na wychowanie przez świętowanie i wspólne spotkania z kulturą i naturą. Wypoczęty człowiek pracuje bardziej efektywnie, a czas poświęcony rodzinie przynosi poczucie bezpieczeństwa i stabilizację, co przekłada się na motywację i zaangażowanie w pracy. Więc apelujemy i prosimy, aby nie demolować życia społecznego, rodzinnego, przymusowym zaciągiem tysięcy obywateli, zwłaszcza kobiet, do niedzielnej, niekoniecznej pracy. Nie wolno zysków ekonomicznych stawiać przed prawem człowieka do odpoczynku i życia rodzinnego. Mówimy – razem z przewodniczącym KEP – non possumus. Nie możemy się godzić na takie rozwiązanie tym bardziej, że wolna niedziela to także zabezpieczenie naszego kulturowego bezpieczeństwa - uznał abp Wiktor Skworc.

- I tak, jak dziękujemy PKN Orlen za wykupienie od kapitału niemieckiego polskiej prasy lokalnej, a dostrzegamy tę zmianę w lokalnym "Dzienniku Zachodnim", tak chcielibyśmy dziękować także za działania na rzecz wolnej od handlu niedzieli zgodne z polską racją stanu. A polską racją stanu jest również niedziela wolna od niekoniecznej pracy. Dzień Boga i człowieka. Niedziela jest Boża i nasza - dodał arcybiskup.

Część rozważań poświęcił rodzinie i roli mężczyzny. - Niech wasze ojcowskie serca będą mężne wiarą, wierne miłości, niezłomne nadzieją. W tych trzech cechach zawiera się też program współczesnego ojcostwa: wierność małżeńska i rodzinna, otwartość na życie, wolność od zniewoleń, dążenie do prawdy, szacunek dla kobiet – powiedział Wiktor Skworc.

Były redaktor naczelny "Dziennika Zachodniego": mam nadzieję, że nowe kierownictwo pochwali teraz arcypasterza

Słowa arcybiskupa Skworca skomentował na Twitterze były redaktor naczelny wspomnianego przez hierarchę "Dziennika Zachodniego" Marek Twaróg. "Abp Skworc, którego krytykowaliśmy w DZ ("Dzienniku Zachodnim" - red.) za głupią i kłamliwą wystawę za publiczne pieniądze, zorganizowaną pod rękę z PiS-em (wystawę zwaną Panteonem Górnośląskim), ma swój dzień chwały" - napisał.

"Mam nadzieję, że nowe kierownictwo pochwali teraz arcypasterza" - dodał Twaróg.

Zachęta do szczepień

Pielgrzymka do Piekar Śląskich po raz drugi odbywa się w warunkach pandemii, liczbę uczestników ograniczono do 10 tys. osób. Abp Skworc dziękował zaangażowanym w walkę z koronawirusem i zachęcał do szczepień przeciw COVID-19. - Dzięki ogromnemu oddaniu, dzięki wyrzeczeniom, nakładom finansowym i współpracy wielu podmiotów, jako państwo i społeczeństwo z konfrontacji z pandemią wychodzimy zwycięsko. Wszystkim tym, którzy byli i są na pierwszej linii frontu tej walki dziękujemy – powiedział hierarcha.

- Dalej trwamy w postawie społecznej solidarności, wzajemnej za siebie odpowiedzialności, gotowości do pomocy i na modlitwie, aby omijały nas w bliskiej i dalszej perspektywie "wirus egoizmu" i "pogaństwo obojętności". W duchu tego apelu prosimy o rozważenie skorzystania z oferty szczepień przeciw wirusowi, a to dla dobra osobistego i wspólnego – dodał.

Arcybiskup za obowiązkową religią lub etyką w szkołach

Zaapelował o "umiejętność przebaczenia i unikania agresji w mediach, w internecie, w publicznej debacie i na ulicach". Mówiąc o religijnym wychowaniu dzieci opowiedział się za powrotem do polskiej szkoły rozwiązania "obowiązkowa religia lub etyka". - Ważne, aby nauczanie religii w szkole i zajęcia z etyki były rzeczywistą odpowiedzią na poczucie zagubienia, dezorientacji, frustracji i braku poczucia celu i sensu życia wśród młodego pokolenia - zaznaczył.

Mówiąc o roli Kościoła ocenił, że wyzwaniem dla niego jest "wyzwolić się z duszpasterskiej nostalgii za tym, co było". - Należy odważnie i kreatywnie rozważać wraz z wiernymi świeckimi pastoralną działalność ku przyszłości, również ku tym, którzy z różnych przyczyn przestali angażować się w życie wspólnoty Kościoła - powiedział.

Modlitwie pielgrzymów metropolita katowicki polecił między innymi rodzinę, bliskich i przyjaciół porwanego i zamordowanego w ubiegłym tygodniu 11-letniego Sebastiana z Katowic.

Autor:pp//rzw

Źródło: TVN24, tvn24.pl