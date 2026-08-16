Polska Pielgrzymi przybyli na Jasną Górę. O kilka tysięcy więcej niż w ubiegłym roku Oprac. Aleksandra Sapeta |

Pielgrzymi przybyli na Jasną Górę. O kilka tysięcy więcej niż w ubiegłym roku Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Waldemar Deska

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W sobotę na Jasnej Górze w Częstochowie odbywały się uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Święto jest jednocześnie kulminacją sezonu pielgrzymkowego.

Dotąd do sanktuarium dotarły 163 pielgrzymki piesze - a w nich 71 933 osoby, 197 pielgrzymek rowerowych - 8 tysięcy osób, 13 biegowych - 328 osób. Przybyły także: pielgrzymka rolkowa z Wrocławia, a w niej 70 osób oraz pielgrzymka konna - 14 osób.

Łącznie klasztor paulinów w Częstochowie odwiedziło 80 345 pątników. "To o kilka tysięcy więcej niż rok temu [74 215 pielgrzymów w 2025 roku - red.]. Oprócz podanej liczby kilka tysięcy pielgrzymów sztafetowych dołączało do pielgrzymek pieszych na jeden lub kilka dni, nie pokonując z różnych względów całej trasy" - poinformowało biuro prasowe Jasnej Góry. Pieszych pątników jest mniej niż przed pandemią. Wówczas przychodziło ich do Częstochowy po 125-130 tysięcy rocznie.

Pielgrzymi na Jasnej Górze 315. Piesza Pielgrzymka Warszawska na Jasną Górę Źródło zdjęcia: PAP/Waldemar Deska 315. Piesza Pielgrzymka Warszawska na Jasną Górę Źródło zdjęcia: PAP/Waldemar Deska 315. Piesza Pielgrzymka Warszawska na Jasną Górę Źródło zdjęcia: PAP/Waldemar Deska 315. Piesza Pielgrzymka Warszawska na Jasną Górę Źródło zdjęcia: PAP/Waldemar Deska

Z tych miejsc na Jasną Górę przybyło najwięcej pielgrzymów

Sezon pielgrzymkowy na Jasnej Górze rozpoczyna się 24 kwietnia, a jego szczyt przypada w sierpniu. Spośród 80 345 pątników w tym roku, 60 904 przybyło do klasztoru paulinów od 1 do 14 sierpnia.

"Przewodnicy grup obserwują wzrost rodzin z dziećmi. Tylko w pielgrzymce radomskiej, do tej pory też najliczniejszej, 30 proc. wszystkich pielgrzymów stanowiły dzieci. Nie brakuje też młodzieży na szlakach" - poinformowało biuro prasowej Jasnej Góry.

Najliczniejsze pielgrzymki na Jasną Górę to:

48. Radomska Pielgrzymka Piesza - 8 705 osób,

46. Krakowska Pielgrzymka Piesza - 5 700 osób,

315. Warszawska Pielgrzymka Piesza - 4 600 osób.

Z Warszawy przybyło w sumie 11 185 pątników w 8 pielgrzymkach.

Stąd pielgrzymujący Jasną Górę pokonali najdłuższą trasę

Najdłuższy szlak na Jasną Górę tradycyjnie przeszły:

42. Pielgrzymka Szczecińsko-Kamieńska: grupy z Pustkowa - 643,6 kilometrów i ze Świnoujścia - 633,7 kilometrów.

45. Pielgrzymka Kaszubska: grupa z Helu - 640 kilometrów.

34. Pielgrzymka Ełcka: grupa z Suwałk - 560 kilometrów.

Kolejne pielgrzymki przybędą do Częstochowy na uroczystość Matki Bożej Jasnogórskiej, która przypada 26 sierpnia.

Uroczystości święta Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny - 15.08.2026 r. Źródło zdjęcia: PAP/Waldemar Deska

Relacje pielgrzymów z Tomaszowa Mazowieckiego. "Jest świetnie"

Pielgrzymi z Tomaszowa Mazowieckiego mieli do pokonania 120 kilometrów. Ich droga trwała pięć dni. A tak jedna z pątniczek opisywała szlak: - Cudownie. Nie ma odcisków. Jest świetnie. Grupa jest niesamowita. Mamy piękne grupy muzyczne, które nas wspierają. Jak jest ciężko pod górkę, to my tanecznym krokiem wchodzimy.

Dlaczego decydują się na taki wysiłek? - Wszyscy mamy jakieś problemy, mamy jakieś intencje, w sercu (je) niesiemy. Jeżeli człowiek sobie coś postanowi, ma jakąś intencję, to nie czuje tego bólu, zmęczenia, bo musi do tego celu dojść, do Matki - mówiła kobieta.

- Idziemy nie tylko z intencjami takimi, że prosimy Matkę o wspomożenie, ale idziemy dziękczynnie. Dziękujemy za to, co mamy - zaznaczyła kolejna pątniczka z Tomaszowa Mazowieckiego.