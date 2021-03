"Mam płacz tych dzieci wciąż w głowie". Rzecznik praw dziecka o krytycznych wnioskach NIK

Michał Szczerba ocenił, że "środki, którymi dysponuje Rzecznik Praw Dziecka są niewystarczające". - Wiemy o tym, że Fundusz Sprawiedliwości, który powinien zgodnie ze swoimi celami statutowymi służyć walce z przemocą domową, z przemocą wobec dzieci, nie spełnia swojej roli. To jest 400 milionów złotych, które nie wiadomo na co są wydatkowane - opisał. - Bardzo często są to decyzje subiektywne ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry - ocenił.

- 12 milionów co roku Fundusz Sprawiedliwości, który powinien walczyć z przemocą, wydaje na swoją promocję. 12 milionów to budżet Rzecznika Praw Dziecka - dodał.

"Tak naprawdę ginie gdzieś los dzieci, które są chore, z niepełnosprawnościami"

Dodała, że nie otrzymała od Pawlaka informacji, ile dzieci co roku umiera i jest hospitalizowanych z powodu przemocy domowej. - Nie ma systemu, który sprawdzałby, jak wygląda reintegracja dziecka z rodziną biologiczną. Nie ma systemu, który sprawdzałby, dlaczego konkretne przypadki zabójstw i katowania dzieci dzieją się i co w systemie nie zadziałało - wyliczyła.

- Dlaczego wciąż nie istnieje centralny system, który informowałby o tym, jakie są dzieci do adopcji, jakie są miejsca w rodzinach adopcyjnych, jakie są miejsca w pieczy zastępczej? Tak naprawdę ginie gdzieś los dzieci, które są chore, z niepełnosprawnościami, które trafiają do wielkich instytucji pomocy społecznej i giną w systemie zgubione, nie przeznaczone do tego, żeby móc być kochanymi - czy to w pieczy zastępczej, czy to w rodzinie adopcyjnej - mówiła. - Dziecko nie ma swojego reprezentanta w systemie - podsumowała.