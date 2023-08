Pięć rzeczy, które warto wiedzieć 4 sierpnia

czytaj dalej

- To haniebne słowa. To premier Mateusz Morawiecki w 2016 roku jeździł do Aleksandra Łukaszenki. Był wicepremierem, mówił o dobrosąsiedzkich stosunkach - mówił w "Faktach po Faktach" w TVN24 wiceprzewodniczący PO, były szef MON Tomasz Siemoniak. Komentował słowa szefa rządu, a także fakt naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez dwa białoruskie śmigłowce.