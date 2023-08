Pięć rzeczy, które warto wiedzieć 20 sierpnia

1. Ostrzelanie Czernihowa

Wojska rosyjskie ostrzelały w sobotę centrum Czernihowa, miasta położonego na północ od Kijowa. Zginęło siedem osób, w tym sześcioletnia dziewczynka. Rannych zostało ponad 100 osób. Pocisk uderzył w budynek teatru i uszkodził okoliczne budynki. "Oto, co oznacza żyć obok państwa terrorystycznego. Przeciwko temu jednoczymy cały świat" - napisał na Twitterze prezydent Wołodymyr Zełenski , który przebywa z wizytą w Szwecji . "Rosja zamieniła zwykłą sobotę w dzień bólu i straty" - dodał.

3. Pożar w bloku pod Paryżem

W miejscowości L'Ile-Saint-Denis pod Paryżem doszło w sobotę do pożaru 11-piętrowego budynku, w wyniku którego śmierć poniosły co najmniej trzy osoby. Jedną z ofiar jest 13-latka, która wyskoczyła z okna - poinformowały miejscowe władze cytowane przez AFP. Do akcji gaśniczej i ratunkowej "zmobilizowano 195 strażaków i 60 pojazdów" - ogłosiła prefektura Seine-Saint-Denis w komunikacie prasowym.