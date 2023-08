Pięć rzeczy, które warto wiedzieć 11 sierpnia

czytaj dalej

Takie nielegalne składowisko odpadów jest niestety w mojej Częstochowie - mówiła w "Faktach po Faktach" posłanka Koalicji Obywatelskiej Izabela Leszczyna. Dodała, że usunięcie go ma kosztować prawie 70 mln zł i "połowę muszą zapłacić mieszkańcy". Nawiązała do ustaleń TVN24, iż w Polsce znajduje się ponad 400 nielegalnych składowisk z odpadami zagrażającymi życiu i zdrowiu. Poseł Lewicy Tomasz Trela komentował reakcję Jacka Sasina na sprawę i wystosował "apel" do szefa MAP.