Jacek Bilewicz odwołał kolejnych pięciu prokuratorów regionalnych

Odwołany prokurator regionalny z Katowic był zastępcą zaufanego człowieka Ziobry

Bodnar spotka się z prokuratorami w całym kraju

Jak wskazano, podczas spotkań Bodnar zaprezentuje wizję "funkcjonowania prokuratury, w tym perspektyw związanych z przystąpieniem Polski do Prokuratury Europejskiej". Na spotkaniach mają być wymieniane opinie, a także przekazywane informacje "o bieżących problemach oraz oczekiwaniach środowiska prokuratorskiego i pracowników prokuratury, co do przyszłości tej instytucji".

Bodnar odwołał prokuratorów okręgowych i regionalnych:

- Agnieszka Bortkiewicz - z delegacji do Prokuratury Okręgowej w Warszawie i funkcji Zastępcy Prokuratora Okręgowego w Warszawie, - Mariusz Dubowski - z delegacji do Prokuratury Okręgowej w Warszawie i funkcji Prokuratora Okręgowego w Warszawie, - Artur Maludy - z delegacji do Prokuratury Regionalnej w Szczecinie i funkcji Prokuratora Regionalnego w Szczecinie, - Łukasz Osiński - z delegacji do Prokuratury Okręgowej w Warszawa-Praga i funkcji Prokuratora Okręgowego Warszawa-Praga, - Bartosz Pęcherzewski - z funkcji Prokuratora Regionalnego we Wrocławiu, - Elżbieta Pieniążek - z delegacji do Prokuratury Regionalnej w Białymstoku i funkcji Prokuratora Regionalnego w Białymstoku, - Remigiusz Dobrowolski - z funkcji Prokuratora Okręgowego w Szczecinie, - Jakub Romelczyk - z delegacji do Prokuratury Regionalnej w Warszawie i funkcji Prokuratora Regionalnego w Warszawie, - Teresa Rutkowska-Szmydyńska - z delegacji do Prokuratury Regionalnej w Gdańsku i funkcji Prokuratora Regionalnego w Gdańsku, - Jerzy Ziarkiewicz - odwołany z delegacji do Prokuratury Regionalnej w Lublinie i funkcji Prokuratora Regionalnego w Lublinie.