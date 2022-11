Pięcioletnia Mia, córka kobiety zamordowanej w Oświęcimiu, trafi pod tymczasową opiekę dziadka

Sąd Rejonowy w Oświęcimiu przyznał tymczasowe prawo do opieki nad córką zamordowanej 26-latki dziadkowi dziecka. Dzięki tej decyzji może on w poniedziałek zabrać dziewczynkę z Danii - dokąd uprowadzona została pięcioletnia Mia - do Polski. Ojciec dziewczynki, 26-letni Norweg podejrzany o zabójstwo partnerki i porwanie dziecka, czeka na decyzję duńskiego sądu o ekstradycji. W niedzielę został aresztowany na 72 godziny.