Rozmowy o pokoju, zwolnienie dla Polski, Młodzieżowe Słowo Roku

1. Rozmowy o pokoju

Przywódcy Ukrainy, Francji i Niemiec rozmawiali w Londynie z premierem Wielkiej Brytanii na temat negocjacji pokojowych. Pałac Elizejski wydał oświadczenie, a rzecznik brytyjskiego rządu przekazał, że po spotkaniu Keir Starmer rozmawiał z europejskimi sojusznikami, w tym z Polską. "Przywódcy zgodzili się, że nadszedł krytyczny moment" - przekazało biuro na Downing Street.

Po spotkaniu głos zabrał również prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski – powiedział między innymi, że zaprosił prezydenta Karola Nawrockiego do Ukrainy. Dodał, że jest gotów odwiedzić Polskę, jeśli otrzyma zaproszenie.

W Londynie odbyły się rozmowy na temat negocjacji pokojowych w Ukrainie Źródło: TOLGA AKMEN/PAP/EPA

2. Szpiegowski sprzęt w Warszawie

Policjanci z warszawskiego Śródmieścia zatrzymali trzech obywateli Ukrainy. W aucie, którym podróżowali, znajdowały się specjalistyczny sprzęt hakerski, detektor urządzeń szpiegowskich, karty SIM, dyski twarde, a także anteny, które - w ocenie służb - mogły służyć do popełnienia przestępstw.

Funkcjonariusze biorą pod uwagę różne hipotezy. Sprawdzają m.in. kiedy i w jakim celu mężczyźni przyjechali do Polski. Sprawa ma charakter rozwojowy. Sąd przychylił się do wniosku prokuratury i aresztował mężczyzn na trzy miesiące.

3. Polska zwolniona z mechanizmu relokacji

Minister Marcin Kierwiński brał udział w posiedzeniu ministrów spraw wewnętrznych państw członkowskich Unii Europejskiej, którzy wstępnie zatwierdzili plan Komisji Europejskiej dotyczący mechanizmu solidarnościowego.

Polski rząd wystąpił o pełne zwolnienie z uczestniczenia w nim i jego wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Europejską. Polska nie będzie uczestniczyć w mechanizmie relokacji migrantów ani płacić odszkodowań w ramach paktu migracyjnego - przekazał Kierwiński.

4. Rośnie napięcie na granicy Tajlandii z Kambodżą

Tajlandia rozpoczęła ataki powietrzne wzdłuż spornej granicy z Kambodżą. Oba kraje oskarżają się nawzajem o złamanie porozumienia o zawieszeniu broni.

Wskutek działań zbrojnych zginęło czterech kambodżańskich cywilów. Tajska armia poinformowała o śmierci co najmniej jednego żołnierza.

5. Znamy Młodzieżowe Słowo Roku 2025

Podczas transmitowanej w mediach społecznościowych gali organizowanej przez Wydawnictwo PWN ogłoszono Młodzieżowe Słowo Roku 2025. Aktor i osobowość telewizyjna Karol Strasburger przekazał, że w plebiscycie wygrało słowo "szponcić".

Według definicji podanej przez PWN, to słowo używane albo z żartobliwą dezaprobatą: robić coś nie do końca właściwego i legalnego, igrać z czymś, wygłupiać się, cwaniaczyć; albo z podziwem: robić coś ciekawego, szalonego, organizować coś, flirtować.

