Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Warto wiedzieć

Rozmowy o pokoju, zwolnienie dla Polski, Młodzieżowe Słowo Roku

W Londynie odbyły się rozmowy na temat negocjacji pokojowych w Ukrainie
Narada z Zełenskim po rozmowach pokojowych w Genewie
Źródło: Reuters
W Londynie odbyły się rozmowy na temat negocjacji pokojowych w Ukrainie. Warszawscy policjanci zatrzymali trzech obcokrajowców, w których aucie znaleziono między innymi detektor urządzeń szpiegowskich. Minister Marcin Kierwiński poinformował, że Polska została zwolniona z unijnego mechanizmu relokacji migrantów. Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć we wtorek 9 grudnia.

PROGNOZA POGODY NA DZIŚ >>>

1. Rozmowy o pokoju

Przywódcy Ukrainy, Francji i Niemiec rozmawiali w Londynie z premierem Wielkiej Brytanii na temat negocjacji pokojowych. Pałac Elizejski wydał oświadczenie, a rzecznik brytyjskiego rządu przekazał, że po spotkaniu Keir Starmer rozmawiał z europejskimi sojusznikami, w tym z Polską. "Przywódcy zgodzili się, że nadszedł krytyczny moment" - przekazało biuro na Downing Street.

Po spotkaniu głos zabrał również prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski – powiedział między innymi, że zaprosił prezydenta Karola Nawrockiego do Ukrainy. Dodał, że jest gotów odwiedzić Polskę, jeśli otrzyma zaproszenie.

W Londynie odbyły się rozmowy na temat negocjacji pokojowych w Ukrainie
W Londynie odbyły się rozmowy na temat negocjacji pokojowych w Ukrainie
Źródło: TOLGA AKMEN/PAP/EPA

2. Szpiegowski sprzęt w Warszawie

Policjanci z warszawskiego Śródmieścia zatrzymali trzech obywateli Ukrainy. W aucie, którym podróżowali, znajdowały się specjalistyczny sprzęt hakerski, detektor urządzeń szpiegowskich, karty SIM, dyski twarde, a także anteny, które - w ocenie służb - mogły służyć do popełnienia przestępstw.

Funkcjonariusze biorą pod uwagę różne hipotezy. Sprawdzają m.in. kiedy i w jakim celu mężczyźni przyjechali do Polski. Sprawa ma charakter rozwojowy. Sąd przychylił się do wniosku prokuratury i aresztował mężczyzn na trzy miesiące.

Szpiegowski sprzęt w samochodzie. Trzech cudzoziemców w areszcie
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Szpiegowski sprzęt w samochodzie. Trzech cudzoziemców w areszcie

WARSZAWA

3. Polska zwolniona z mechanizmu relokacji

Minister Marcin Kierwiński brał udział w posiedzeniu ministrów spraw wewnętrznych państw członkowskich Unii Europejskiej, którzy wstępnie zatwierdzili plan Komisji Europejskiej dotyczący mechanizmu solidarnościowego.

Polski rząd wystąpił o pełne zwolnienie z uczestniczenia w nim i jego wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Europejską. Polska nie będzie uczestniczyć w mechanizmie relokacji migrantów ani płacić odszkodowań w ramach paktu migracyjnego - przekazał Kierwiński.

"Gorąca dyskusja". Polska zwolniona, kraje Południa niezadowolone
Dowiedz się więcej:

"Gorąca dyskusja". Polska zwolniona, kraje Południa niezadowolone

4. Rośnie napięcie na granicy Tajlandii z Kambodżą

Tajlandia rozpoczęła ataki powietrzne wzdłuż spornej granicy z Kambodżą. Oba kraje oskarżają się nawzajem o złamanie porozumienia o zawieszeniu broni.

Wskutek działań zbrojnych zginęło czterech kambodżańskich cywilów. Tajska armia poinformowała o śmierci co najmniej jednego żołnierza.

Naloty wzdłuż spornej granicy. Są zabici i ranni cywile
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Naloty wzdłuż spornej granicy. Są zabici i ranni cywile

Świat

5. Znamy Młodzieżowe Słowo Roku 2025

Podczas transmitowanej w mediach społecznościowych gali organizowanej przez Wydawnictwo PWN ogłoszono Młodzieżowe Słowo Roku 2025. Aktor i osobowość telewizyjna Karol Strasburger przekazał, że w plebiscycie wygrało słowo "szponcić".

Według definicji podanej przez PWN, to słowo używane albo z żartobliwą dezaprobatą: robić coś nie do końca właściwego i legalnego, igrać z czymś, wygłupiać się, cwaniaczyć; albo z podziwem: robić coś ciekawego, szalonego, organizować coś, flirtować.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: asty/ft

Źródło: PAP, TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TOLGA AKMEN/PAP/EPA

Udostępnij:
TAGI:
Wojna w UkrainieWarszawaMigranci i uchodźcy w EuropieTajlandiaKambodżaNajważniejsze informacje
Czytaj także:
imageTitle
Odrzuciła 270 tysięcy dolarów od sponsora. Ma swoje powody
Najnowsze
Donald Trump
Unijna kara na X. Trump zareagował
Świat
27 min
cnb miliony pfn2
PremieraGrube miliony z PFN. Pokazujemy dokumenty, które nigdy miały nie wypłynąć
Czarno na białym
To były kluczowe osoby w Polskiej Fundacji Narodowej
Wszyscy ludzie PFN
Jan Kunert, Kacper Sulowski
Polska Fundacja Narodowa działa od 2016 roku
Ewakuacja w PFN. "Eldorado się skończyło"
Jan Kunert, Kacper Sulowski
Brytyjskie okręty
Brytyjski generał: Rosjanie inwestują miliardy, nasza przewaga jest zagrożona
Świat
DRK. Ulice Gomy po zajęciu przez M23
Sypie się jedno z porozumień pokojowych Trumpa
Świat
Całkiem jesienny grudzień
Zapowiada się deszczowy, ale ciepły dzień
METEO
imageTitle
Trener zabrał głos w sprawie Salaha. To jego koniec w Liverpoolu?
EUROSPORT
Alerty przed roztopami
Śnieg topi się tak mocno, że aż IMGW ostrzega
METEO
Marek Migalski
Migalski: czuję się na sześć-siedem
Zdrowie
Autobusy Solaris
120 autobusów dla Warszawy. Będą miały nietypową funkcję
WARSZAWA
Wołodymyr Zełenski
Zełenski: zaprosiłem Nawrockiego do Ukrainy. Jest odpowiedź z kancelarii
Polska
Panorama współczesnego Pekinu
Pierwszy taki wynik w historii. "Właśnie nas zalewają towarami"
BIZNES
Utrudnienia na pierwszej linii metra (zdj. ilustracyjne)
Bagaż w pociągu, metro kursowało w dwóch pętlach
WARSZAWA
imageTitle
Lider, ale nie samodzielny. Korona grała do końca
EUROSPORT
Prognozowane porywy wiatru w Wielkiej Brytanii i Irlandii we wtorek 9 grudnia
Nadciąga Bram. Wiatr sięgnie 11 stopni w skali Beauforta
METEO
Prokurator Ewa Wrzosek przed sejmową komisją śledczą
Kara dla Wrzosek podtrzymana. "Pewnych granic nie wolno przekraczać"
Polska
imageTitle
Jest polską nadzieją na powrót do Formuły 1. Marzenia musi odłożyć
EUROSPORT
PZU
Fikcyjne etaty i miliony z publicznych pieniędzy. "Złota era dzieci PiS"
Małgorzata Mielcarek
Adam Bodnar
Bodnar w "Kropce nad i" o "byłym prokuratorze z projektora"
Polska
Paryż
Rosyjskie miliardy zamrożone we francuskich bankach. Presja na Paryż
BIZNES
imageTitle
Jej udział był sensacją. 67-letnia mistrzyni olimpijska zachwyciła
EUROSPORT
Adam Szejnfeld
Szejnfeld i wędzona makrela. Co senator miał na myśli?
Polska
Prezydent RP Karol Nawrocki
"Nadzwyczajna rzecz" w strategii USA. Prezydent "powinien wykonać telefon do Waszyngtonu"
Polska
Wypadek na drodze krajowej numer 60
Zderzenie z ciężarówką. Jedna osoba nie żyje
WARSZAWA
telewizor telewizja pilot shutterstock_1724369860
Rewolucja w sprawie abonamentu rtv. Jest projekt
BIZNES
imageTitle
Polki dopięły swego. Najlepszy wynik od dekady
EUROSPORT
Trzęsienie ziemi przesuwa przedmioty w domu w mieście Tomakomai w Japonii
Silne trzęsienie ziemi w Japonii. Ewakuacje i wstrzymane pociągi
METEO
imageTitle
Podczas zwykłych badań wykryli nowotwór. Mistrz Polski musi przejść chemioterapię
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica