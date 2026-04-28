TO WARTO WIEDZIEĆ Oświadczenie po zbiórce, zarzut dla napastnika, prokuratura sprawdzi firmę ZEN.COM

Łatwogang i Bedoes opublikowali wspólne oświadczenie

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

PROGNOZA POGODY NA DZIŚ

1. Bedoes i Łatwogang wydali oświadczenie

Nie obraźcie się za brak naszej obecności w mediach, tu po prostu nie chodzi o nas, ale o dzieci i wszystkich, którzy nie mają wyboru - napisali we wspólnym oświadczeniu Bedoes i Łatwogang. Zaapelowali też o dalsze nagłaśnianie zbiórki, zapowiedzieli rozliczenie zebranych pieniędzy, a także podziękowali wszystkim darczyńcom oraz osobom zaangażowanym w akcję.

O rekordowej zbiórce na rzecz dzieci z rakiem pisały media na całym świecie. Inicjatywa nie tylko wzbudziła zainteresowanie, ale i zainspirowała do pomagania. Piosenkarka Ewa Farna zwróciła się do swoich czeskich fanów z apelem o wsparcie onkologii dziecięcej.

Łatwogang Źródło: Leszek Szymański/PAP/EPA

2. Zarzut po strzelaninie na balu w Waszyngtonie

Mężczyzna, który otworzył ogień na sobotnim balu dziennikarzy w Waszyngtonie, w którym brał udział Donald Trump, usłyszał zarzut próby zabicia prezydenta Stanów Zjednoczonych - podał Reuters.

3. Prokuratura sprawdzi firmę ZEN

Prokuratura Regionalna w Warszawie sprawdzi, czy "zachodzi uzasadnione podejrzenie przestępstwa" w sprawie firmy ZEN.COM. Prokuratura przyznała w rozmowie z redakcją biznesową tvn24.pl, że chodzi między innymi o artykuł, który ukazał się w tvn24.pl.

Z ustaleń dziennikarza tvn24.pl Piotra Szostaka wynika, że istotny segment klientów litewskiej firmy ZEN, w której radzie nadzorczej zasiada Andrzej Duda, stanowią nielegalne w Polsce kasyna on-line. Jak ustalił dziennikarz, firma funkcjonuje jako operator płatności dla tych nielegalnych platform.

4. Problem lotu Ficy "przestał istnieć"

Podczas konferencji prasowej Radosław Sikorski poruszył kwestię wniosku o zgodę na przelot samolotu słowackiego premiera Roberta Ficy przez polską przestrzeń powietrzną. Fico chce lecieć do Moskwy, wcześniej odmówiły mu władze między innymi państw bałtyckich. - Wedle mojej bieżącej wiedzy ten problem przestał istnieć - odpowiedział Sikorski, nie podając więcej szczegółów.

Z informacji PAP ze źródeł dyplomatycznych wynika, że nie będzie potrzeby wydawania przez Polskę zgody na notę przelotową dla premiera Ficy. Oznacza to, że - jeżeli słowacki premier zdecyduje się do na podróż do stolicy Rosji - to może udać się tam w inny sposób niż przelot nad terytorium Polski.

5. Kaczyński o decyzji Nawrockiego

Według Jarosława Kaczyńskiego w aneksie do raportu o likwidacji Wojskowych Służb Informacyjnych "są różnego rodzaju bardzo wątpliwe tezy, jeżeli chodzi o ich udowodnienie". - Bardzo ryzykowne, daleko idące - ocenił. Zdaniem prezesa Prawa i Sprawiedliwości ujawnienie dokumentu nie jest "szczególnie ważnym aktem".

Karol Nawrocki przeszedł do formalno-prawnego etapu zmierzającego do odtajnienia aneksu do raportu z likwidacji WSI - poinformował w ubiegłym tygodniu rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.

OGLĄDAJ: TVN24