Oświadczenie po zbiórce, zarzut dla napastnika, prokuratura sprawdzi firmę ZEN.COM
1. Bedoes i Łatwogang wydali oświadczenie
Nie obraźcie się za brak naszej obecności w mediach, tu po prostu nie chodzi o nas, ale o dzieci i wszystkich, którzy nie mają wyboru - napisali we wspólnym oświadczeniu Bedoes i Łatwogang. Zaapelowali też o dalsze nagłaśnianie zbiórki, zapowiedzieli rozliczenie zebranych pieniędzy, a także podziękowali wszystkim darczyńcom oraz osobom zaangażowanym w akcję.
O rekordowej zbiórce na rzecz dzieci z rakiem pisały media na całym świecie. Inicjatywa nie tylko wzbudziła zainteresowanie, ale i zainspirowała do pomagania. Piosenkarka Ewa Farna zwróciła się do swoich czeskich fanów z apelem o wsparcie onkologii dziecięcej.
2. Zarzut po strzelaninie na balu w Waszyngtonie
Mężczyzna, który otworzył ogień na sobotnim balu dziennikarzy w Waszyngtonie, w którym brał udział Donald Trump, usłyszał zarzut próby zabicia prezydenta Stanów Zjednoczonych - podał Reuters.
3. Prokuratura sprawdzi firmę ZEN
Prokuratura Regionalna w Warszawie sprawdzi, czy "zachodzi uzasadnione podejrzenie przestępstwa" w sprawie firmy ZEN.COM. Prokuratura przyznała w rozmowie z redakcją biznesową tvn24.pl, że chodzi między innymi o artykuł, który ukazał się w tvn24.pl.
Z ustaleń dziennikarza tvn24.pl Piotra Szostaka wynika, że istotny segment klientów litewskiej firmy ZEN, w której radzie nadzorczej zasiada Andrzej Duda, stanowią nielegalne w Polsce kasyna on-line. Jak ustalił dziennikarz, firma funkcjonuje jako operator płatności dla tych nielegalnych platform.
4. Problem lotu Ficy "przestał istnieć"
Podczas konferencji prasowej Radosław Sikorski poruszył kwestię wniosku o zgodę na przelot samolotu słowackiego premiera Roberta Ficy przez polską przestrzeń powietrzną. Fico chce lecieć do Moskwy, wcześniej odmówiły mu władze między innymi państw bałtyckich. - Wedle mojej bieżącej wiedzy ten problem przestał istnieć - odpowiedział Sikorski, nie podając więcej szczegółów.
Z informacji PAP ze źródeł dyplomatycznych wynika, że nie będzie potrzeby wydawania przez Polskę zgody na notę przelotową dla premiera Ficy. Oznacza to, że - jeżeli słowacki premier zdecyduje się do na podróż do stolicy Rosji - to może udać się tam w inny sposób niż przelot nad terytorium Polski.
5. Kaczyński o decyzji Nawrockiego
Według Jarosława Kaczyńskiego w aneksie do raportu o likwidacji Wojskowych Służb Informacyjnych "są różnego rodzaju bardzo wątpliwe tezy, jeżeli chodzi o ich udowodnienie". - Bardzo ryzykowne, daleko idące - ocenił. Zdaniem prezesa Prawa i Sprawiedliwości ujawnienie dokumentu nie jest "szczególnie ważnym aktem".
Karol Nawrocki przeszedł do formalno-prawnego etapu zmierzającego do odtajnienia aneksu do raportu z likwidacji WSI - poinformował w ubiegłym tygodniu rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.
