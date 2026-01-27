Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
WOŚP 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Warto wiedzieć

Miliardy dla Polski, spotkanie u prezydenta, ruszyła kwalifikacja wojskowa

Ćwiczenia "Żelazny Obrońca", Słodków
Decyzja KE ws pieniędzy z SAFE dla Polski
Komisja Europejska zaakceptowała plan Polski dotyczący wydatkowania funduszy na obronność z programu SAFE. W związku z oblodzeniem sieci trakcyjnej doszło do utrudnień na kolei. Szef MSZ Radosław Sikorski spotkał się z prezydentem Karolem Nawrockim. Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć we wtorek 27 stycznia.

PROGNOZA POGODY NA DZIŚ

1. Polska beneficjentem programu SAFE

Komisja Europejska zaakceptowała plan Polski dotyczący wydatkowania funduszy na obronność z programu SAFE. Polska wnioskowała o dofinansowanie 139 projektów na kwotę 43,7 mld euro.

Do decyzji komisji odniósł się premier Donald Tusk. "Jest decyzja. Komisja Europejska zatwierdziła polski plan SAFE - prawie 44 mld euro na obronność. Tak wyglądają prawdziwe sojusze" - napisał premier na X.

2. Utrudnienia na kolei

Nad Polską przemieszczała się strefa marznących opadów. Miejscami pojawiła się gołoledź. W poniedziałek obowiązywały ostrzeżenia meteorologiczne i alerty RCB.

W związku z oblodzeniem sieci trakcyjnej spowodowanym opadami marznącego deszczu dochodziło do dużych opóźnień na kolei.

Według serwisu PKP Portal Pasażera w poniedziałek około godziny 19.30 największe opóźnienia wystąpiły na następujących kursach: Wrocław Główny - Kołobrzeg - 520 minut oraz Świnoujście Port - Szczecin Główny - 508 minut.

Sytuację na dworcu Warszawa Centralna sprawdzał dziennikarz TVN24 Michał Gołębiowski. Z jego relacji wynikało, że największe opóźnienie po godzinie 16 notował pociąg jadący do stolicy z Zielonej Góry, który był spóźniony o 440 minut, czyli niespełna 7,5 godziny. To więcej niż powinna trwać cała podróż na tym odcinku.

Utrudnienia na kolei, opóźnienia przekraczające osiem godzin
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Utrudnienia na kolei, opóźnienia przekraczające osiem godzin

METEO

3. Sikorski spotkał się z Nawrockim

Wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski spotkał się z prezydentem Karolem Nawrockim. Rzecznik resortu dyplomacji Maciej Wewiór ocenił, że "to było dobre, konstruktywne spotkanie".

Dziennikarka "Faktów" TVN Arleta Zalewska ustaliła z kolei nieoficjalnie, że na spotkaniu padły konkrety co do tego, na jakich warunkach prezydent podpisze nominacje ambasadorskie.

4. Do Izraela wróciło ciało ostatniego zakładnika Hamasu

Armia izraelska poinformowała o odzyskaniu ciała Raniego Gwiliego - policjanta, który zginął podczas ataku Hamasu 7 października 2023 r. Jego ciało zostało porwane do Strefy Gazy.

Gwili był ostatnim z 251 uprowadzonych wówczas zakładników - służył w jednostce specjalnej izraelskiej policji. W dniu ataku Hamasu był na urlopie zdrowotnym po wypadku motocyklowym, miał wkrótce przejść operację.

Ostatni izraelski zakładnik w Strefie Gazy odnaleziony
Dowiedz się więcej:

Ostatni izraelski zakładnik w Strefie Gazy odnaleziony

Świat

5. Ruszyła kwalifikacja wojskowa

Od 2 lutego do 30 kwietnia 2026 roku w Polsce przeprowadzona zostanie kwalifikacja wojskowa. Jej celem jest wprowadzenie danych do ewidencji wojskowej i określenie zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby wojskowej.

Wezwania do stawienia się przed komisją wojskową trafią do około 235 tysięcy osób, zarówno mężczyzn, jak i kobiet. Udział w kwalifikacji jest obowiązkiem dla osoby, która otrzymała wezwanie.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: asty/ft

Źródło: PAP, TVN24

Źródło zdjęcia głównego: PAP

Udostępnij:
TAGI:
Wojsko PolskieDonald TuskKolejRadosław SikorskiKarol NawrockiNajważniejsze informacje
Czytaj także:
imageTitle
Zverev pokazał moc. Rewelacja turnieju jedzie do domu
Najnowsze
Umowa o wolnym handlu zawarta między Indiami i Unią Europejską
Koniec negocjacji historycznej umowy
BIZNES
Odśnieżanie ulic Nowego Jorku
Śnieżyce w USA. Bilans ofiar wciąż rośnie
METEO
Ciężarówka blokuje drogę w Ciechanowie
Ciężarówka na boku, droga zablokowana
WARSZAWA
Seul, Korea Południowa
Trump podnosi cła. "Dziękuję za uwagę"
BIZNES
imageTitle
Zła wiadomość dla kibiców Świątek
EUROSPORT
Atak nożownika w Ustce
Atak nożem, nie żyje 4-latka. Sprawcą funkcjonariusz SOP
USTKA
47 min
Grenlandia
"Świetny, strategiczny zakup". Kupił globus, żeby zobaczyć, gdzie jest Grenlandia
Kultura polityczna
24-latek miał ręce umazane farbą
Niszczył ścianę budynku, dowody zostały mu na rękach
WARSZAWA
Babisz
Decyzja nowego rządu. Czechom grozi "polska ścieżka"
Świat
Oblodzenie, ślisko, lód, szklanka, marznące opady
IMGW ostrzega. Tam nadal może być ślisko
METEO
USS Abraham Lincoln
Trump: mamy koło Iranu dużą armadę
Świat
imageTitle
Sabalenka pokazała moc. Koniec pięknego snu 18-latki
EUROSPORT
Gregory Bovino
Dowodził działaniami w Minneapolis. Media: został odwołany
Świat
Anita Orban
Może pokierować węgierską dyplomacją. Tak mówi o Polsce
Świat
28 min
za grosz sprawiedliwości
PremieraZostała zgwałcona. Dali jej bony żywnościowe, choć swoim rozdawali miliony
Czarno na białym
Popada deszcz, deszcz ze śniegiem
Popada deszcz, deszcz ze śniegiem i mokry śnieg. Pogoda na dziś
METEO
imageTitle
Gospodarze świętują. Jako pierwsi awansowali do półfinału Euro
EUROSPORT
Hipopotam w wodzie - zdjęcie poglądowe
Władze ostrzegają przed atakami krokodyli i hipopotamów
METEO
Lód, mróz
"Temperatura runie w przepaść". Może być poniżej -20 stopni
METEO
imageTitle
Wilson się nie zatrzymuje. Pewny triumf na początek German Masters
EUROSPORT
shutterstock_1698851890
Awaria systemu. Przewoźnicy odwołali loty
BIZNES
ryanair paryz - Krzysztof Pazdalski shutterstock_2107944698
Ceny biletów wzrosną bardziej. Nowy plan największej linii w Europie
BIZNES
Pożar hali w Nowym Modlinie
Pożar hali z odpadami
WARSZAWA
Fakty po faktach - Tomasz Kloc
Był ranny w Iraku, skomentował słowa Trumpa. "Żenująca sprawa"
Polska
Donald Trump
Kwaśniewski: wszyscy jesteśmy w pułapce Trumpa
Kropka nad i
Noc mgła zima
Noc przyniesie zimowe opady i marznące mgły
METEO
Fakty po faktach - prof. Bohdan Maruszewski
Współtwórca WOŚP: my nie czerpiemy żadnych z tego korzyści
Polska
Hiszpania, Katalonia, chaos komunikacyjny
"Sabotaż lub cyberatak". Minister o chaosie komunikacyjnym
BIZNES
Dziewiętnastowieczny rękopis karmelitański
Był ukryty pod schodami plebanii. Dziewiętnastowieczny rękopis w rejestrze zabytków
WARSZAWA

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica