1. Polska beneficjentem programu SAFE

Komisja Europejska zaakceptowała plan Polski dotyczący wydatkowania funduszy na obronność z programu SAFE. Polska wnioskowała o dofinansowanie 139 projektów na kwotę 43,7 mld euro.

Do decyzji komisji odniósł się premier Donald Tusk. "Jest decyzja. Komisja Europejska zatwierdziła polski plan SAFE - prawie 44 mld euro na obronność. Tak wyglądają prawdziwe sojusze" - napisał premier na X.

Jest decyzja. Komisja Europejska zatwierdziła polski plan SAFE - prawie 44 mld euro na obronność. Tak wyglądają prawdziwe sojusze. — Donald Tusk (@donaldtusk) January 26, 2026 Rozwiń Źródło: X

2. Utrudnienia na kolei

Nad Polską przemieszczała się strefa marznących opadów. Miejscami pojawiła się gołoledź. W poniedziałek obowiązywały ostrzeżenia meteorologiczne i alerty RCB.

W związku z oblodzeniem sieci trakcyjnej spowodowanym opadami marznącego deszczu dochodziło do dużych opóźnień na kolei.

Według serwisu PKP Portal Pasażera w poniedziałek około godziny 19.30 największe opóźnienia wystąpiły na następujących kursach: Wrocław Główny - Kołobrzeg - 520 minut oraz Świnoujście Port - Szczecin Główny - 508 minut.

Sytuację na dworcu Warszawa Centralna sprawdzał dziennikarz TVN24 Michał Gołębiowski. Z jego relacji wynikało, że największe opóźnienie po godzinie 16 notował pociąg jadący do stolicy z Zielonej Góry, który był spóźniony o 440 minut, czyli niespełna 7,5 godziny. To więcej niż powinna trwać cała podróż na tym odcinku.

3. Sikorski spotkał się z Nawrockim

Wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski spotkał się z prezydentem Karolem Nawrockim. Rzecznik resortu dyplomacji Maciej Wewiór ocenił, że "to było dobre, konstruktywne spotkanie".

Dziennikarka "Faktów" TVN Arleta Zalewska ustaliła z kolei nieoficjalnie, że na spotkaniu padły konkrety co do tego, na jakich warunkach prezydent podpisze nominacje ambasadorskie.

4. Do Izraela wróciło ciało ostatniego zakładnika Hamasu

Armia izraelska poinformowała o odzyskaniu ciała Raniego Gwiliego - policjanta, który zginął podczas ataku Hamasu 7 października 2023 r. Jego ciało zostało porwane do Strefy Gazy.

Gwili był ostatnim z 251 uprowadzonych wówczas zakładników - służył w jednostce specjalnej izraelskiej policji. W dniu ataku Hamasu był na urlopie zdrowotnym po wypadku motocyklowym, miał wkrótce przejść operację.

5. Ruszyła kwalifikacja wojskowa

Od 2 lutego do 30 kwietnia 2026 roku w Polsce przeprowadzona zostanie kwalifikacja wojskowa. Jej celem jest wprowadzenie danych do ewidencji wojskowej i określenie zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby wojskowej.

Wezwania do stawienia się przed komisją wojskową trafią do około 235 tysięcy osób, zarówno mężczyzn, jak i kobiet. Udział w kwalifikacji jest obowiązkiem dla osoby, która otrzymała wezwanie.

