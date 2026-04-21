Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Warto wiedzieć

Odpowiedź na oskarżenia szefa PKOl, Macron w Gdańsku, prośba Słowaków

|
201 1625 piesiewicz-0035
Piesiewicz: nie zrezygnuję
Źródło: TVN24
Prezes PKOl Radosław Piesiewicz uderzył w ABW w związku ze sprawą Zondacrypto, odpowiedział mu rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Emmanuel Macron przyjechał do Gdańska. Słowacy wnioskują o zgodę na przelot samolotu premiera Słowacji Roberta Ficy do Moskwy. Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć we wtorek 21 kwietnia.

PROGNOZA POGODY NA DZIŚ

1. "Kłamstwo" Piesiewicza w sprawie afery z Zondacrypto

Prezes PKOl Radosław Piesiewicz podczas briefingu dotyczącego sytuacji związanej z Zondacrypto, sponsorem Komitetu, uderzył między innymi w ABW. Stwierdził, że nikt nie ostrzegł PKOl przed ewentualnymi konsekwencjami wynikającymi z zawarcia umowy z tą firmą, a przede wszystkim nie poinformował o jej "domniemanych powiązaniach z rosyjską mafią".

W serwisie X odpowiedział mu rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. "Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz kłamie i manipuluje" - zaczął swój wpis. "W piśmie z 17 października 2025 roku skierowanym do ABW, PKOl nie pyta o firmę Zondacrypto ani o kryptowaluty" - napisał.

2. Macron w Polsce

Emmanuel Macron spotkał się z Donaldem Tuskiem, Lechem Wałęsą oraz mieszkańcami Gdańska.

Rozmowy dwustronne dotyczyły współpracy w zakresie bezpieczeństwa, także w kosmosie, oraz energetyki - przekazał na konferencji prasowej szef polskiego rządu.

Tusk ogłosił rozpoczęcie etapu rozpoznawczego dla budowy drugiej elektrowni atomowej w Polsce. Choć jednym z faworytów jest francuski gigant EDF, szef rządu podkreślił, że przetarg wygra "najatrakcyjniejsza oferta".

3. Premier Słowacji prosi o przelot nad Polską

Polska otrzymała wniosek o zgodę na przelot samolotu premiera Słowacji Roberta Ficy do Moskwy - poinformował rzecznik MSZ Maciej Wewiór, dodając, że jest analizowany.

Wcześniej szef MSZ Estonii oświadczył, że jego kraj nie zezwoli na przelot słowackiej delegacji na paradę 9 maja. Z wypowiedzi premiera Słowacji wynika, że zgody nie wydały mu również Litwa i Łotwa.

Chce lecieć do Moskwy. Polska otrzymała wniosek o zgodę na przelot
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Chce lecieć do Moskwy. Polska otrzymała wniosek o zgodę na przelot

Świat

4. Delegacja USA leci do Pakistanu

Delegacja USA na rozmowy pokojowe z Iranem jest w drodze do Pakistanu - wynika z wywiadu udzielonego przez prezydenta USA Donalda Trumpa amerykańskim mediom. Wiceprezydent USA J.D. Vance wyruszy do Pakistanu we wtorek rano - ustalił portal Axios.

Mimo to Iran nie zmienił swojej decyzji o wstrzymaniu się od rozmów - zauważa BBC, powołując się na półoficjalną irańską agencję prasową Tasnim.

Upływa termin rozejmu. Trump znów grozi: wybuchnie mnóstwo bomb
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Upływa termin rozejmu. Trump znów grozi: wybuchnie mnóstwo bomb

Świat

5. Prorosyjska partia wygrywa w Bułgarii

Centralna Komisja Wyborcza w Bułgarii podała ostateczne wyniki wyborów. Wygrała je prorosyjska Postępowa Bułgaria byłego prezydenta Rumena Radewa, zdobywając 44,6 procent głosów. Według prognoz będzie miała od 129 do 131 mandatów w 240-osobowym parlamencie.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Głos rozsądku czy pionek Moskwy?

Na drugim miejscu uplasował się GERB byłego premiera Bojko Borisowa (13,4 procent), prozachodnia koalicja Kontynuujemy Zmiany–Demokratyczna Bułgaria (12,6 procent), DPS-Nowy Początek oligarchy Deliana Peewskiego (7 procent) oraz nacjonalistyczne Odrodzenie (4,3 procent).

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: PAP, TVN24, Eurosport

Udostępnij:
Tagi:
Adam Styczek
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Strażnicy miejscy zatrzymali grafficiarza
Bazgroły na filarach. 22-latek o "zakodowanej" informacji
WARSZAWA
Kierowca stracił prawo jazdy za nadmierną prędkość
21-latek zapłaci pięć tysięcy złotych i odpocznie od prowadzenia auta
WARSZAWA
Barbara Nowacka, ministra edukacji
Co jest seksem, a co nie jest?
Justyna Suchecka
Mateusz Morawiecki, Jarosław Kaczyński i Adam Bielan
Morawiecki spotkał się z Kaczyńskim. Jest zdjęcie i pierwszy komentarz
Polska
Poprószy śnieg
W części kraju będzie zimowo
METEO
imageTitle
Reprezentant Polski może znów odetchnąć z ulgą. Bez odwołania
EUROSPORT
John Ternus
Przełom w Apple. To on wkrótce pokieruje firmą
Świat
shutterstock_2706925383
Atak w pobliżu słynnej piramidy. Zabici i ranni
Świat
Piosenkarz D4vd oskarżony o brutalne morderstwo
Zwłoki nastolatki w bagażniku. Piosenkarz oskarżony o brutalną zbrodnię
Świat
imageTitle
Obawy o stan zdrowia Alcaraza. "Sam to miałem"
EUROSPORT
Trzęsienie ziemi w Japonii
Ostrzeżenie przed megatrzęsieniem ziemi
METEO
10-latek ranny podczas prac w sadzie (zdjęcie ilustracyjne)
Nie żyje chłopiec, który wypadł z balkonu na piątym piętrze
Kujawsko-Pomorskie
imageTitle
Klub ekstraklasy rozstał się z trenerem
EUROSPORT
Rzym
Rząd rozważa scenariusz awaryjny. "Musimy być przygotowani"
BIZNES
imageTitle
Lechia miała wygraną na wyciągnięcie ręki. Bezmyślny faul w końcówce
EUROSPORT
Zondacrypto
Brak rady nadzorczej może utrudnić licencję Zondacrypto
BIZNES
Skradziony katalizator
On wycinał, ona stała na czatach
WARSZAWA
Mateusz Morawiecki na spotkaniu w Toruniu
Morawiecki pokazał "nową twarz". "To już jest protopartia"
Kropka nad i
Plac w zbombardowanej Gazie
Tyle ma kosztować odbudowa Strefy Gazy. Nowe szacunki
BIZNES
imageTitle
Jest odpowiedź na zarzuty Piesiewicza. "Kłamstwo ma krótkie nóżki"
EUROSPORT
Zbigniew Ziobro
Co ze Zbigniewem Ziobrą? "Nastąpi radykalna zmiana"
Polska
Donald Tusk, Emmanuel Macron
Tusk i Macron o atomie. "Zaufanie w pewnym sensie ponadczasowe"
BIZNES
Opady śniegu, noc
Alarmy w 14 województwach
METEO
Donald Tusk - Emmanuel Macron - Lech Wałęsa
Tusk wrzucił zdjęcie z Wałęsą i Macronem. Wymowny opis
Polska
W pierwszym rzędzie od lewej: Agnieszka Łętocha i Aleksandra Owca
Rozłam w cieniu referendum. Radna zmieniła barwy
Kraków
Peter Magyar
Magyar apeluje do Zełenskiego. "Powinni go uprzejmie ponownie otworzyć"
BIZNES
Andrzej Seweryn
Andrzej Seweryn nagrodzony. "Stoi przed wami syn dwóch ojczyzn"
Polska
imageTitle
Rumuni wybrali selekcjonera po śmierci Lucescu. Powrót legendy
EUROSPORT
Kanclerz Niemiec Friedrich Merz podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos
Merz zwołuje Radę Bezpieczeństwa Narodowego
BIZNES
Władysław Kosiniak-Kamysz, Donald Tusk, Włodzimierz Czarzasty
"Ta partia ma coraz mniej do stracenia". Czy będzie wyłom w koalicji?
Sebastian Zakrzewski

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

